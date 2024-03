Revuelo diplomático con Chile por unas declaraciones del embajador de Javier Milei

Durante una reunión entre las delegaciones chilenas y argentinas, el embajador de Javier Milei en Chile Jorge Faurie protagonizó un tenso episodio que incrementaría la tensión diplomática. "Mi país (Argentina) ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer" , apuntó. El diplomático dice que no se acuerda de la frase.

Durante la reunión también los presentes acusan a Faurie de actitudes irrespetuosas, como por ejemplo que ignoró al delegado provincial de los Andes, ya que "el Estado chileno acostumbra a crear figuras de representación, en especial esta de delegado, ¿qué es eso, qué es un delegado? Nuestro Gobierno no reconoce tal cargo y no le atribuye ninguna importancia ni validez a la misma", habría dicho.

Estas declaraciones comenzaron a circular por varios medios chilenos, uno de ellos le consultó a Jorge Faurie si en realidad lo que dijo era cierto y respondió que no se acordaba de nada de las palabras que le atribuyen, aunque si el de "potencia agrícola" a lo que añadió que seguramente “eso más bien es un agregado de alguien".

"No recuerdo haber tenido ninguna expresión así respecto de esto (…), no recuerdo esa parte del diálogo. Creo que fue una reunión positiva. Hablamos de la relación bilateral y de nuestra inquietud de cómo trabajar con el SAG de una manera que no se convierta en un factor de impedimento en el cruce de fronteras", expresó ante El Mostrador.