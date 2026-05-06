Shopping Fest 2026: qué fin de semana habrá grandes descuentos en centros comerciales de todo el país

Más de 60 espacios comerciales en Argentina realizarán descuentos y actividades especiales a lo largo de tres días en un contexto de caída sostenida del consumo.

Shopping Fest 2026: el evento que inunda con promociones y descuentos los centros comerciales de todo el país.

A lo largo de todo el país, más de 60 centros comerciales prepararon sus galerías para revitalizar el consumo en tres días: el 8, 9 y 10 de mayo . El evento lo organiza la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) e incluye promociones, descuentos y actividades en los shoppings de toda Argentina, de acuerdo a la página web oficial.

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Como la iniciativa es federal, alcanza no solo al Unicenter , al Dot Baires Shopping y al Alto Palermo , sino también al Annuar Shopping en Jujuy, al Mendoza Shopping , al Alto Comahue Shopping en Neuquén y al Paseo del Fuego en Tierra del Fuego.

Desde la organización definen las tres jornadas como "un nuevo evento nacional que celebra el encuentro y el placer de salir a compartir", ya que los shoppings también ofrecerán actividades recreativas . Desde acrobacias, talleres de teatro y ritmos urbanos juveniles hasta sunset test drives, una banda tributo a Airbag y DJ sets en vivo.

Embed - Shopping Fest on Instagram: "Cada vez FALTA MENOSSSS Muy pronto, más de 60 shoppings, galerías y centros comerciales en todo el país van a ser parte de un mismo plan. ¡Es el momento de elegir a cuál vas a ir! Encontrá tu shopping en www.shoppingfest.com.ar y los términos y condiciones de la acción. Hay cosas que solo se viven en persona #ShoppingFest #CASC"

Los descuentos posibles alcanzan hasta el 50% y las promociones abarcan el 2x1 y el 3x2, además de las cuotas sin interés y otro tipo de beneficios con bancos o modos de pago específicos. Es clave chequear los locales adheridos en cada shopping haciendo click en sus respectivos logos dentro de la web oficial para conocer sus descuentos.

El contexto económico del Shopping Fest 2026

De acuerdo a los últimos datos del INDEC, hasta febrero de este año, se acumulan nueve meses de caída en las ventas en shoppings. Ese mes, la mayoría de las transacciones (82,3%) se concentraron en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en la Región Pampeana.

Consumo shoppings INDEC Desde junio de 2025 que las ventas en shopping no remontan. INDEC

"Indumentaria, calzado y marroquinería" (32,2%), "Patio de comidas, alimentos y kioscos" (19,9%) y "Ropa y accesorios deportivos" (14,7%) fueron los tres rubros que registraron más ventas en el segundo mes del año.