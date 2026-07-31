31 de julio de 2026 Inicio
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Javier Milei recibe en Casa Rosada al presidente de Corea del Sur con foco en la agenda económica

El mandatario se reúne con su par Lee Jae-Myung en un encuentro que contará también con la participación de los cancilleres de los dos países.

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Casa Rosada será el escenario de la reunión bilateral.

Casa Rosada será el escenario de la reunión bilateral.

Oficina del Presidente

El presidente Javier Milei mantendrá este viernes una reunión bilateral en la Casa Rosada con el mandatario de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, en el marco de la agenda internacional que despliega el Gobierno argentino.

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Tras una breve presentación de ambos mandatarios, pasaron a la reunión privada. Durante el encuentro, ambos jefes de Estado repasarán los principales ejes de la relación entre ambas naciones y abordarán los temas centrales de la agenda común.

Los mandatarios dialogarán a lo largo de este viernes.

Los mandatarios dialogarán a lo largo de este viernes.

La reunión estará orientada al fortalecimiento de los vínculos políticos y comerciales, así como a explorar nuevas oportunidades de cooperación multilateral. Corea del Sur mantiene un interés estratégico en diversos sectores de la economía argentina, por lo que el diálogo incluirá la revisión del intercambio comercial actual y el análisis de potenciales proyectos de inversión en el país.

El encuentro se desarrollará en un contexto donde el Ejecutivo nacional busca consolidar lazos con socios internacionales clave y generar un marco propicio para la llegada de capitales extranjeros. La visita de Lee Jae-Myung representa así una nueva instancia para avanzar en la agenda económica compartida y reforzar la inserción de la Argentina en el escenario global.

El posteo de Pablo Quirno sobre la reunión con el presidente de Corea del Sur

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