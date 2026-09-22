Tiroteo en una escuela de Turquía: hay al menos 11 heridos y un menor detenido El hecho ocurrió este martes en la provincia de Manisa, en la zona oeste del país. El atacante, que fue detenido, tiene apenas 15 años y es un estudiante de la institución. Por Agregar C5N en









El atacante, que fue detenido, tiene apenas 15 años y es un estudiante de la institución.

Once estudiantes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, durante un tiroteo ocurrido este martes en las inmediaciones de una escuela secundaria de Turgutlu, en la provincia de Manisa, al oeste de Turquía. El presunto autor del ataque tiene 15 años y es alumno del mismo establecimiento.

El episodio se registró alrededor de las 8 de la mañana, hora local, cuando los alumnos se dirigían al instituto de formación técnica. Según las autoridades, un estudiante comenzó a disparar con un fusil de caza y alcanzó a varios jóvenes con perdigones.

El ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, confirmó que el atacante escapó después del hecho, pero fue localizado y detenido poco después por la Policía. De acuerdo con medios locales, se trata de un alumno de noveno año del mismo establecimiento.

La mayoría de los heridos tiene 16 años. Entre las víctimas también hay adolescentes de 14, 15 y 17 años. Dos jóvenes de 16 años permanecen en estado grave y, según la información difundida por medios turcos, se encuentran en riesgo de vida.

Investigan el origen del arma La investigación también alcanzó a la familia del presunto agresor. La Policía detuvo a sus padres y a su abuelo debido a que el arma utilizada durante el ataque pertenecía a este último.