Renunció otro funcionario involucrado en el escándalo por el aumento de sueldo de Javier Milei

"Al Señor Presidente de la Nación. Lic Javier Milei. Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de comunicarle mi renuncia de forma indeclinable, por motivos estrictamente personales, a cargo de la Secretaria de Transformación del Estado y Función Pública a partir del día de la fecha", expresa el inicio de la carta de renuncia.

Para luego concluir: "Con la satisfacción de haber cumplido y de haber servido a la Patria desde el lugar con el que me honró, lo saludo a usted con mi más distinguida consideración".

La renuncia de suma al despido por parte del presidente Javier Milei de l de Trabajo, Omar Yasin, a quien lo responsabilizó de "un error que no debería haber cometido". "Lo he despedido por un error que no debió haber sucedido. Lo están notificando en este momento", señaló Milei en una entrevista con LN+.

Además, Milei insistió en culpar a la expresidenta Cristina Kirchner por lo sucedido, que generó una fuerte polémica en los últimos días y lo empujó a retrotraer los incrementos implementados por decreto el 29 de febrero. Ambos protagonizaron un cruce con varios intercambios por X (ex-Twitter).

"En enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos de los cargos políticos. Cuando se dio el primer aumento, del 16%, a los cargos políticos no se les dio", explicó Milei.

"Lo que sucede después es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios, y ahí se dispara un decreto que había enviado Cristina que señalaba que estos puestos jerárquicos no pueden ganar menos que las personas que están debajo de ellos en la estructura. Eso disparó el aumento", sostuvo.