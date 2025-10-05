Archivo: lo que decía Javier Milei de Diego Santilli que lo deja en evidencia

5 de octubre de 2025 Inicio
Tras la renuncia de José Luis Espert por el escándalo de los aportes narcos, Diego Santilli podría convertirse en el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, tanto Javier Milei como el propio Espert lo habían acusado años atrás de corrupción, oportunismo y vivir del Estado.

De enemigo a posible candidato: Santilli, el dirigente que Javier Milei y Espert despreciaban y ahora puede encabezar la lista libertaria

El escándalo político que provocó la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en La Libertad Avanza obligó al oficialismo a reacomodar a tres semanas de las elecciones de octubre. Con el economista fuera de carrera tras admitir haber recibido 200 mil dólares del empresario narco Fred Machado, quien también le habría prestado su avión al menos 35 veces durante la campaña de 2019, el nombre de Diego Santilli aparece ahora como posible primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Milei confirmó que Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en la Provincia

El eventual ascenso de Santilli, tercero en la lista de LLA, abre un nuevo capítulo en la historia política reciente: en 2023, el propio Javier Milei lo había atacado con dureza, calificándolo de símbolo de la política tradicional que él prometía desterrar.

“Diego Santilli, el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos. El tipo que dice abiertamente que vive de ‘sus negocios’ y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaba la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”, escribió Milei en un tuit publicado en 2023, cuando Santilli competía por la gobernación bonaerense dentro de Juntos por el Cambio.

El entonces diputado libertario apuntaba contra lo que consideraba el “circuito de privilegios” del establishment político, y mencionaba a Santilli como uno de sus exponentes más evidentes.

Espert compartía esa mirada. En 2021, cuando el “Colorado” encabezaba la lista de diputados de Juntos por el Cambio en la provincia, Espert lo había retratado con igual desprecio: “Santilli estuvo con Menem, con Duhalde, con Ruckauf, con Macri y con Larreta. Completito el colorado… Hace 30 años que vive de tu laburo y de nuestros impuestos”, escribió en sus redes sociales.

Cuatro años después, el mismo dirigente que ambos despreciaban podría transformarse en el rostro bonaerense de la fuerza libertaria. El reemplazo no es automático: el Gobierno impulsa una interpretación de la ley de paridad de género para que el lugar vacante de Espert sea ocupado por otro hombre, desplazando así a Karen Reichardt, la actual segunda en la lista. En ese escenario, Santilli sería el primer nombre de La Libertad Avanza en la Boleta Única de Papel del 26 de octubre.

Javier Milei: "No tengo dudas de la honorabilidad de Espert"

Javier Milei: "No tengo dudas de la honorabilidad de Espert"

