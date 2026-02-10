10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno envió a Diputados el nuevo proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

La iniciativa que modifica el actual Régimen Penal Juvenil y el umbral de punibilidad será tratada en comisiones para luego ser llevada el jueves al recinto y darle la media sanción.

Por
El Gobierno buscará llevar la punibilidad de menores a 13 años. 

El Gobierno buscará llevar la punibilidad de menores a 13 años. 

El Gobierno hizo formal este martes el envío del nuevo proyecto a la Cámara de Diputados que modifica el Régimen Penal Juvenil y busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años, umbral de punibilidad consensuado con los bloques aliados para poder conseguir los votos necesarios que le den la media sanción en la sesión jueves.

Ian Moche y Lilia Lemoine.
Te puede interesar:

Ian Moche le pidió a Diputados que sancione o expulse a Lilia Lemoine tras sus acusaciones

Pese al retiro del proyecto inicial, el Gobierno mantendrá los ítems referidos al costo fiscal y su financiamiento: el primero de ellos es de $23.739.155.303, importe que se financiarán con partidas del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación.

En el llamado a sesión, convocada por el diputado de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni y otros diputados aliados, el temario abordará 16 expedientes que buscan modificar, crear o derogar leyes relacionadas con la edad de punibilidad para menores, la responsabilidad penal de adolescentes (mayores de 14 años y menores de 18), la derogación de la Ley 22.278 (Régimen Penal de Minoridad) y la Ley 22.803; y las modificaciones al Código Penal Argentino en relación con la minoridad.

Citación a Sesión Especial 12 de febrero 2026_11.00 horas

Régimen penal juvenil: los detalles del proyecto

En cuanto a las sanciones, la iniciativa introduce un abanico de penas y medidas alternativas a la prisión, tales como la prestación de servicios a la comunidad, la amonestación, la prohibición de conducir o de asistir a determinados lugares y el monitoreo electrónico.

Asimismo, fija una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves y un sistema escalonado donde la privación de la libertad quedaba reservada para casos de alta gravedad, con alojamiento en institutos especializados sin contacto con adultos.

La privación de libertad se contempla como una medida de último recurso, debiendo cumplirse en centros especializados y separados de los adultos, estableciéndose un plazo máximo de condena de veinte (20) años. Si la pena es menor a tres años, se priorizan medidas que no interrumpan la educación o el trabajo del joven.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ingresó a la Cámara de Diputados para su tratamiento. 

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea ingresó a Diputados

El Congreso atravesará una jornada cargada el 12 y 13 de febrero. 

Extraordinarias al límite: dos sesiones, una agenda cargada y un error de cálculo

Esteban Paulón en la Cámara de Diputados.

Diputados: piden un informe al Gobierno sobre la suspensión de la actualización del IPC

El Congreso inicia las sesiones extraordinarias con negociaciones clave del oficialismo por las reformas

El Congreso inicia las sesiones extraordinarias: la agenda y cuándo proyecta el oficialismo la primera sesión

comienzan las sesiones extraordinarias en el congreso: cuales son los principales proyectos a tratar

Comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso: cuáles son los principales proyectos a tratar

Patricia Bullrich defiende el proyecto de reforma laboral.

Reforma laboral: el Gobierno anunció un acuerdo con bloques aliados y retiró el artículo de Ganancias

Rating Cero

Maxi López quedó afuera de Olga de una forma repentina. 

Dejaron afuera de Olga a Maxi López: "me parece antipático"

Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026.

Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026

La película que fue un éxito entre los niños hace 20 años y ahora llegó a Netflix
play

Cuál es la película que fue un éxito entre los niños hace 20 años y ahora llegó a Netflix para verla todo el tiempo

Esta serie española sobre la responsabilidad de un padre en las decisiones políticas de su hija está llamando la atención en Netflix
play

Esta serie española sobre la responsabilidad de un padre en las decisiones políticas de su hija está llamando la atención de todos en Netflix: cuál es

Hasta el momento los padres no se pronunciaron sobre el nacimiento del bebé. Ricardo Darín aseguró que todos están muy bien

La reacción de Ricardo Darín tras el nacimiento del hijo del Chino y Úrsula Corberó

Alberto Reinoso es actor, bailarín y cantante de Teatro musical.

Furor en TikTok: Quién es el artista español que imita a Moria Casán y se hizo viral

últimas noticias

play

Después del escándalo en INDEC, la inflación de enero fue del 2,9%

Hace 41 minutos
Diego Armando Harut iba a trabajar a una panadería en Palermo pero nunca llegó.

"Estamos desesperados": el pedido de una madre por su hijo, un joven panadero desaparecido

Hace 45 minutos
Maxi López quedó afuera de Olga de una forma repentina. 

Dejaron afuera de Olga a Maxi López: "me parece antipático"

Hace 1 hora
Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar en Argentina y se incrementó el interés en las VPN.

Cómo instalar una VPN en un Smart TV para acceder a películas y series sin restricciones

Hace 1 hora
La madre de la presentadora de TV lleva más de 7 días desaparecida 

"Es un momento desesperante": el desgarrador video de la periodista Savannah Guthrie por el secuestro de su madre

Hace 1 hora