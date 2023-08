Ramiro Marra en Minuto Uno: "Vamos a meter presos a los líderes piqueteros"

En diálogo con Minuto Uno, programa de C5N, Marra apuntó a la situación de la Ciudad y prometió cómo accionaría en caso de imponerse como jefe de Gobierno porteño: "Estamos fomentando que la libertad vuelva a nuestras vidas. Cuando salimos de nuestra casa no sabemos qué nos espera, no sabemos si volvemos con vida. Vamos a meter presos a los líderes piqueteros, no les tenemos miedo".