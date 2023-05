Quién es Jorge Teodoro, el perito apuntado de borrar pruebas de los celulares de las asesoras de Milman

"Ingeniero electrónico, consultor con amplia experiencia en el diseño, integración e implementación de proyectos TIC de alta complejidad, tanto en el sector público como en el privado. Fue director de Tecnología en el ministerio de Seguridad de la Nación", detalló el periodista en C5N.

Por lo pronto, Ivana Bohdziewicz se presentó el viernes en los tribunales de Comodoro Py, tras denunciar haber recibido “presiones”. La exsecretaria de Milman juró que la llevaron a las oficinas de la precandidata del PRO, donde un perito se dedicó durante cuatro horas a eliminar todo lo que había en su aparato telefónico, el de otra asesora y el del diputado de Juntos por el Cambio, según reveló Página 12.

Los chats del escandaloso apriete de la secretaria de Gerardo Milman a una testigo

Tras las revelaciones de Ivana Bohdziewicz, la exsecretaria de Gerardo Milman que involucró a Patricia Bullrich en el borrado de datos de su celular antes de declarar en la causa que investiga los vínculos del diputado de Juntos por el Cambio con el atentado contra Cristina Kirchner, C5N accedió a los aprietes que recibió la asesora para que no volviera a declarar.

Los mensajes entre Gómez Mónaco y Bohdziewicz

Carolina Gómez Mónaco (GM) - Ivi, perdón la hora, me mandó este audio Diego el abogado.

GM - ¿Qué pasó? ¿Te presentaste posta o está flasheando Diego? Yo quiero que me devuelvan el maldito teléfono. Avísame si te presentas que yo me presento con vos de una.

GM - Gorda llámame cuando puedas porfa.

Llamada perdida.

GM - Ivi, ¿Por qué no me respondes?

GM - Porfa, no me traiciones vos también. Yo siempre estuve con vos. No me dejes en banda.

GM - Hace rato pensaba en vos y por una cosa u otra no te escribía. Quería saber cómo andaba todo. Avísame si queres en la semana nos juntamos un ratito.

Ivana Bohdziewicz (IB) - Buenas. Bien a mil. Dale en la semana nos juntamos.

GM - Dale, después avísame cuando vos puedas y tomamos algo.

GM - Se te extraña.

Llamada perdida.

IB - Gorda perdón. Estaba en una llamada. Ando con el cel explotado con unas cotizaciones que debo. A la tardecita te llamo.

GM - Dale, tranqui. Solo llamaba para ver cómo estabas. No hay apuro.