Molina estuvo lejos de su mejor versión en octavos. Ante la irregularidad, Montiel, de gran ingreso en el complemento ante los africanos, vuelve a presionar para quedarse con la titularidad, aportando mayor agresividad en la marca.

Julián Álvarez y Lautaro Martínz protagonizan la disputa más reñida del ciclo. "La Araña" no tuvo su noche más lúcida frente a Egipto, mientras que el "Toro" Martínez entró de manera determinante: fue el eje clave para anotar el segundo gol y sirvió una asistencia perfecta para sellar el 3-2 definitivo, posicionándolo para ir desde el arranque.

Lautaro Martínez se perfila para ser titular vs. Suiza

La probable formación de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

A cinco años de la conquista de la Copa América 2021: el título que le dio inicio a la Scaloneta El 10 de julio de 2021 no fue un día más. Fue un gran desahogo para el pueblo argentino después de 28 años negados de festejar títulos con la Selección argentina. La Albiceleste tuvo, a lo largo de los años, grandes equipos, pero ninguno pudo alcanzar la gloria, hasta que llegó Lionel Scaloni para renovar el equipo con convicción y trabajo. La Copa América de 2021 fue distinta desde antes de comenzar. Originalmente debía disputarse en 2020, pero la pandemia de Covid-19 obligó a postergarla un año. La organización también cambió sobre la marcha: Colombia fue descartada por la situación social que atravesaba y Argentina perdió la organización pocos días antes del inicio debido al aumento de casos de coronavirus. Finalmente, Brasil aceptó organizar el certamen con apenas dos semanas de anticipación y se delineó un torneo con un contexto inédito y poco común para lo que el mundo entero estaba viviendo: se dispuso un protocolo sanitario permanente, las delegaciones estaban en una burbuja de aislamiento estricto y los estadios estaban prácticamente vacíos. Se trató de una Copa América atravesada por las críticas debido a la situación sanitaria. Leé la nota completa