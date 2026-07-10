A cinco años de la conquista de la Copa América 2021: el título que le dio inicio a la Scaloneta
El 10 de julio de 2021 no fue un día más. Fue un gran desahogo para el pueblo argentino después de 28 años negados de festejar títulos con la Selección argentina. La Albiceleste tuvo, a lo largo de los años, grandes equipos, pero ninguno pudo alcanzar la gloria, hasta que llegó Lionel Scaloni para renovar el equipo con convicción y trabajo.
La Copa América de 2021 fue distinta desde antes de comenzar. Originalmente debía disputarse en 2020, pero la pandemia de Covid-19 obligó a postergarla un año. La organización también cambió sobre la marcha: Colombia fue descartada por la situación social que atravesaba y Argentina perdió la organización pocos días antes del inicio debido al aumento de casos de coronavirus.
Finalmente, Brasil aceptó organizar el certamen con apenas dos semanas de anticipación y se delineó un torneo con un contexto inédito y poco común para lo que el mundo entero estaba viviendo: se dispuso un protocolo sanitario permanente, las delegaciones estaban en una burbuja de aislamiento estricto y los estadios estaban prácticamente vacíos. Se trató de una Copa América atravesada por las críticas debido a la situación sanitaria.