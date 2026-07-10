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La Selección argentina, minuto a minuto: la preparación para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

El entrenador juega al misterio, aunque se especula con que podría mantener la base del equipo que le ganó 3-2 a Egipto, por los octavos de final.

- 10 de julio 2026 - 08:26
Scaloni piensa hasta último momento el equipo contra Suiza.

Scaloni piensa hasta último momento el equipo contra Suiza.

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Tras la agónica y heroica remontada ante Egipto, el entrenamiento del miércoles mostró a una Selección argentina distendida y a pura risa, una "paz armada" que sirve como preámbulo para el verdadero desafío: los cuartos de final ante Suiza. Cuál es el plan del DT

Con el cambio de semblante consumado, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico ya trabajan en el laboratorio. Aunque la práctica de este jueves fue a puertas cerradas y el entrenador no paró un once titular en el campo, no se esperan grandes cambios respecto del partido de octavos.

La base se mantiene: el diagnóstico del cuerpo técnico

Pese a los sustos, Scaloni y sus colaboradores sostienen que Argentina dominó el trámite del partido y generó volumen de juego y ocasiones claras.

Por ello, el plan principal para enfrentar a los suizos es respaldar a la base titular que logró la clasificación, entendiendo que el funcionamiento colectivo, en líneas generales, está intacto.

Fiel a su estilo de no repetir alineaciones y adaptar el equipo al rival de turno, Scaloni evalúa uno o dos cambios máximos. Las dudas se concentran exclusivamente en dos posiciones del campo: el lateral y el 9.

Molina estuvo lejos de su mejor versión en octavos. Ante la irregularidad, Montiel, de gran ingreso en el complemento ante los africanos, vuelve a presionar para quedarse con la titularidad, aportando mayor agresividad en la marca.

Julián Álvarez y Lautaro Martínz protagonizan la disputa más reñida del ciclo. "La Araña" no tuvo su noche más lúcida frente a Egipto, mientras que el "Toro" Martínez entró de manera determinante: fue el eje clave para anotar el segundo gol y sirvió una asistencia perfecta para sellar el 3-2 definitivo, posicionándolo para ir desde el arranque.

Lautaro Martínez se perfila para ser titular vs. Suiza

Lautaro Martínez se perfila para ser titular vs. Suiza

La probable formación de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

A cinco años de la conquista de la Copa América 2021: el título que le dio inicio a la Scaloneta

El 10 de julio de 2021 no fue un día más. Fue un gran desahogo para el pueblo argentino después de 28 años negados de festejar títulos con la Selección argentina. La Albiceleste tuvo, a lo largo de los años, grandes equipos, pero ninguno pudo alcanzar la gloria, hasta que llegó Lionel Scaloni para renovar el equipo con convicción y trabajo.

La Copa América de 2021 fue distinta desde antes de comenzar. Originalmente debía disputarse en 2020, pero la pandemia de Covid-19 obligó a postergarla un año. La organización también cambió sobre la marcha: Colombia fue descartada por la situación social que atravesaba y Argentina perdió la organización pocos días antes del inicio debido al aumento de casos de coronavirus.

Finalmente, Brasil aceptó organizar el certamen con apenas dos semanas de anticipación y se delineó un torneo con un contexto inédito y poco común para lo que el mundo entero estaba viviendo: se dispuso un protocolo sanitario permanente, las delegaciones estaban en una burbuja de aislamiento estricto y los estadios estaban prácticamente vacíos. Se trató de una Copa América atravesada por las críticas debido a la situación sanitaria.

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La fiebre mundialista llegó al registro civil de Chile: Lionel es el nombre más elegido

La fiebre por el Mundial también se refleja en los registros civiles de Chile, a pesar de que no hayan clasificado a la Copa del Mundo 2026. Según datos difundidos por el Registro Civil del país, miles de familias eligieron nombres de reconocidos futbolistas para inscribir a sus hijos, una tendencia encabezada por Lionel Messi.

El capitán de la Selección argentina lidera el listado con 4.085 personas llamadas Lionel. Además, su apellido también fue utilizado como nombre de pila: actualmente hay 45 chilenos registrados oficialmente con el nombre Messi.

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