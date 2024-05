Qué es el Consejo de Mayo que anunció Javier Milei en Córdoba

Ese consejo "tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializará los principios adoptados en el acuerdo de mayo", señaló el jefe de Estado.

Milei llegó a Córdoba sin tener aprobada la Ley Bases, una condición que le había puesto a los gobernadores hace casi tres meses en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso para la firma del Pacto de Mayo, que finalmente no se pudo concretar.

"Hoy estoy aquí, bajo el sol de mayo, en La Docta, Córdoba, corazón productivo de nuestra nación, para reiterar esa convocatoria, para volver a extender los brazos fraternalmente e invitarlos a todos a que tomemos conciencia de enorme desafío que tenemos por delante de sacar a nuestra nación de la decadencia y volverla a poner en el camino de la prosperidad. Eso es lo que estoy haciendo hoy", afirmó Milei.

"No puede haber causa legítima para oponerse a la sagrada tarea de reconstruir nuestra nación. No hay disputa, ni conflicto, ni enfrentamiento que justifique el abandono de la patria. No hay especulación, ni cálculo, ni ambición que justifique el empobrecimiento de nuestra nación. Por eso quiero anunciar hoy, en Córdoba, no solo que vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de mayo sea una realidad de la Argentina, sino que además, luego de la firma del Pacto de Mayo, cuando estén sancionadas la Ley Bases y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo para completar esta sagrada tarea", agregó el Presidente.