Respecto a la solicitud por parte del exfuncionario provincial, explicó que “no contará con que el juez deshaga lo que hizo ayer, sino que, cuanto antes, provocar la instancia de revisión de la Cámara”. En ese contexto, anticipó que desde la Fiscalía rechazarán ese pedido, y explicó que la defensa tendrá la posibilidad de presentar un recurso contra el fallo ante la Cámara de Casación.

Abraldes destacó la decisión del juez Ramos Padilla contra Alperovich

Respecto a la sentencia que dictó el juez Juan Ramos Padilla contra el exgobernador José Alperovich, Sandro Abraldes aseguró que no le sorprendió la decisión del magistrado de dictar la prisión preventiva a pesar de que la condena aún no está firme.

“Esta fiscalía había intervenido en un juicio del año pasado por un femicidio que venía impune desde hacía muchos años, el de Maríanela Rago Zapata. La Fiscalía había pedido la detención preventiva del acusado, que terminó condenado. Nosotros veníamos teniendo claro cuál era la línea de este juez”, explicó en declaraciones a Radio Con Vos.

En ese punto, el fiscal explicó cuáles fueron los criterios de apreciación de pruebas y herramienta que se utilizó para llevar adelante la investigación contra Alperovich pese al tiempo que pasó desde que se cometieron los hechos: “El cuerpo de la víctima registró un cambio fundamental. Ella explicó en el juicio que todo lo iba a transitar en silencio, pero su cuerpo estalló”.

“Bajó 10 kilos, se le empezó a caer el pelo, se le rompieron las uñas, estaba sumamente nerviosa. El cuerpo le pasó factura. No llegó a terminar la campaña, toma la decisión de no hacer la denuncia para no involucrarse en la campaña y que no se diga que era parte de un complot político. Pero su sumamos eso, la charla de su padre con Alperovich que lo insulta y todo lo que generó en el círculo de Alperovich, queda todo más que claro”.

Poco más de cuatro meses después que comenzó el juicio contra el exgobernador donde fue juzgado por nueve delitos de tentativa de abuso, abuso simple y abuso agravado con acceso carnal contra su asesora y sobrina, la Justicia lo condenó a 16 años de prisión y, previo a conocerse el veredicto, el referente peronista se negó a decir sus últimas palabras.

Sin embargo, al inicio del juicio se defendió: “Sé que todos dirán lo mismo, pero yo quiero decirle, señor juez, que tengo 68 años, 11 nietos, 4 hijos... Quiero la verdad porque esto me mató. Con todo el respeto que le tengo al Poder Judicial, quiero la verdad y le pido que preste atención, señor juez, si puede, o el señor fiscal, a todas las pruebas”. Siempre estuvo acompañado por sus hijos.

Según la investigación, los delitos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y en un departamento de exsenador peronista en el barrio porteño de Puerto Madero, momento en el que ocupaba una banca en el Senado nacional.

Además de la condena al exmandatario de Tucumán, el tribunal ordenó investigar por falso testimonio a Manuel Frías, que trabajó como mozo para el dirigente; Víctor Hugo Decataldo, empresario de transportes que también tuvo una relación sentimental con Sara, hija del acusado, y David Cayatta, exchofer y excustodio del exfuncinario.