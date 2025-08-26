26 de agosto de 2025 Inicio
Qué dice el comunicado de la droguería involucrada en los audios de las coimas en ANDIS

Suizo Argentina S.A se pronunció por primera vez de manera oficial sobre el escándalo, que salpica a la empresa y a funcionarios del Gobierno de Javier Milei. El laboratorio aseguró estar “a plena disposición” de la Justicia y de los organismos de control “para esclarecer los hechos”.

El comunicado fue compartido por el presidente Javier Milei en Instagram. 

La droguería Suizo Argentina S.A publicó en las últimas horas un primer comunicado oficial, luego de que se la relacione con presuntos hechos de corrupción y coimas en la compra y venta de medicamentos con diversos ministerios y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo extitular, Diego Spagnuolo, fue desplazado. Aseguró estar “a plena disposición” de la Justicia y de los organismos de control “para esclarecer los hechos”.

El funcionario se presentará en el Congreso.
En medio de la denuncia por corrupción, Francos irá al Congreso para responder más de 1.300 preguntas sobre la gestión

"Desde hace más de 100 años Suizo Argentina desarrolla sus actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y de conformidad con un estricto Código de Ética implementado para reforzar los valores fundacionales que dieron origen a la firma y en concordancia a nuestra histórica visión de compromiso con el país", señaló en un primer momento el laboratorio el cual uno de sus dueños, Jonathan Kovalivker se presentó en la Justicia y entregó su celular.

La empresa agregó que "frente a las circunstancias que son de público conocimiento", tanto sus directivos como accionistas “se encuentran a derecho y a disposición de cualquier poder del Estado” para aportar la información que sea necesaria en la investigación “en pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”.

Suizo

Por otro lado, la droguería sostuvo que “continúa diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería e insumos hospitalarios” y que lo hace con “la misma vocación de los equipos profesionales de excelencia y en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen” la integridad de la empresa y de “las más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, proveedores y miembros de la cadena de valor de la salud y bienestar de los argentinos”.

Escándalo de las coimas: Jonathan Kovalivker se presentó en la Justicia y entregó su celular

En medio del escándalo por la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia de Discapacidad, se presentó en la Justicia Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, y entregó su celular. Lo hizo en compañía de su abogado, Martín Magram, después de que la Justicia lo buscara sin éxito desde el jueves pasado.

El juez federal Sebastián Casanello dispuso además el bloqueo de las cajas de seguridad vinculadas a los exfuncionarios Spagnuolo y Daniel Garbellini, así como a la familia Kovalivker: Jonathan, su hermano Emmanuel y su padre Eduardo.

El pedido, que se formalizó a través del Banco Central, apuntó a evitar cualquier maniobra de vaciamiento que pueda entorpecer la investigación. La medida fue solicitada por el fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la causa.

El expediente, iniciado hace apenas cinco días, ya desplegó un fuerte operativo de recolección de pruebas: allanamientos en los domicilios de los principales imputados, secuestro de teléfonos y computadoras de la Agencia de Discapacidad, y la incautación de dinero en efectivo. El viernes pasado, Emmanuel Kovalivker fue detenido en Nordelta cuando intentaba salir en su auto con 266.000 dólares y 7 millones de pesos.

Su hermano Jonathan, en cambio, logró evadir a la Policía y, según sospechan los investigadores, habría vaciado la caja fuerte de su habitación antes de fugarse.

La fuga encendió las alarmas sobre las responsabilidades en el country. En ese marco, fue indagado el jefe de seguridad de Nordelta para determinar cómo se permitió la salida de Kovalivker pese al operativo en curso. La sospecha es que pudo haber existido connivencia interna o negligencia en los controles, un dato que alimenta la tensión alrededor de un caso que combina denuncias de corrupción, manejos turbios en la obra social más vulnerable del Estado y ahora, también, un capítulo de presunto encubrimiento.

