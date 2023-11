Provincia por provincia: qué gobernadores garantizan el pago del aguinaldo en diciembre

El líder de La Libertad Avanza volvió a repetir, luego de su gira a los Estados Unidos, que “no hay plata” y que “hay que poner otros puntos en orden”. “¿Que no haya plata para el aguinaldo es culpa mía, que no goberné, o del Gobierno actual? Entiendo que tenemos un sistema federal. Si en tu casa no te alcanza la plata, ¿cómo lo arreglas? ¿Bajás el gasto o te vas de caño? ¿Por qué robarle a los argentinos con el impuesto inflacionario?”, se preguntó.