Presupuesto 2023: Espert cruzó a Milei por ausentarse en la votación en particular

El diputado José Luis Espert apuntó contra Javier Milei acusándolo de no quedarse en la Cámara de Diputados al momento de llevarse a cabo la votación en particular de la Ley de Presupuesto 2023. Aseguró que "a diferencia de vos, yo me quede toda la noche para la votación en particular para evitar dos subas de impuestos y luchar contra otras dos".