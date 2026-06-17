El oficialismo avanzó con el Súper RIGI y obtuvo dictamen sobre holdouts

En medio de la crisis política y la tensión con la figura de Manuel Adorni, el Gobierno logró dictamen de mayoría para el Súper RIGI, con apoyo de aliados y 61 firmas que lo encaminan al recinto.

En medio de la crisis política, el Gobierno impulsa el Súper RIGI y el pago a los fondos buitres.

Las comisiones de Diputados aprobaron el dictamen para cerrar acuerdos con los fondos buitres Bainbridge y Attestor, que reclaman más de 362 millones de dólares y amenazaban con embargar acciones de YPF, Banco Nación y Aerolíneas. Además, logró dictamen de mayoría para el Súper RIGI, con apoyo de aliados y 61 firmas que lo encaminan al recinto.

Este miércoles el oficialismo consiguió un avance clave en el Congreso al obtener dictamen de mayoría para el régimen de grandes inversiones que otorga amplias exenciones impositivas para sectores tecnológicos , incluida la inteligencia artificial. La iniciativa reunió 61 firmas , con apoyo de aliados del PRO, la UCR e Innovación Federal, y quedó lista para ser debatida en la próxima sesión.

Durante el plenario, el oficialismo no expuso argumentos y predominó la crítica opositora. Sin embargo, se incorporaron propuestas del MID : una cláusula que obliga a destinar al menos el 20% de la inversión a proveedores locales y un beneficio que permite computar al doble las inversiones en investigación y desarrollo.

Más temprano en el recinto, tuvo lugar el debate del proyecto de pago a los holdouts , que ya tiene media sanción del Senado y que debe votarse antes del 30 de junio. este miércoles ava zó en Diputados gracias a las 42 adhesiones de diputados oficialistas y aliados que firmaron el dictamen en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia.

En medio de la crisis de confianza que atraviesa el gobierno de Javier Milei por los escándalos de corrupción que involucran al jefe de Gabinete Manuel Adorni, el oficialismo busca mostrar orden y dar señales de gestión, impulsando temas clave como el Súper RIGI y el cierre del conflicto con los acreedores.

Con este paso, el proyecto podrá ser tratado en el recinto la próxima semana, lo que representa un avance en la estrategia del Gobierno para resolver la disputa con los fondos que no habían aceptado los acuerdos anteriores.

El oficialismo presentó en Diputados el proyecto de pago a los holdouts como salida para cerrar litigios y evitar embargos sobre activos estratégEl oficialismo presentó en el Congreso el proyecto de pago a los holdouts como salida para cerrar litigios y evitar embargos sobre activos estratégicos.

En el plenario de comisiones, el secretario Juan Ignacio Stampalija defendió el acuerdo, destacando la reducción sustancial de las acreencias y el fin de los juicios. El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, acompañó la exposición, mientras Bertie Benegas Lynch precisó que el pago será de USD 362 millones. Advirtió además que, si no se aprueba, podrían reactivarse las causas y derivar en embargos sobre YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

"El Súper RIGI es un traje a medida para las empresas de inteligencia artificial"

Lo dijo el diputado Agustín Rossi por Unión por La Patria que destacó que así como la ley de inocencia fiscal fue hecha para el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Super RIGI es "un traje a medida para las empresas de Inteligencia artificial" que sólo necesitan del uso sin restricciones de los recursos naturales y beneficios impositivos.

El legislador aprovechó el espacio y citó las declaraciones del presidente Javier Milei en el Financial Times, donde el mandatario celebró que “la Argentina invita a la IA a liberarse”. Para Rossi, detrás de esa consigna se esconde un esquema que entrega recursos nacionales y debilita la economía del país en beneficio de corporaciones tecnológicas.

“Van a poder usar nuestros recursos naturales, nuestra energía, y todavía no dijeron quién lo va a financiar”, advirtió Rossi. En particular, señaló el impacto de los data centers, que requieren enormes cantidades de agua para refrigeración a vapor. “Esa agua no es reutilizable. Estamos hablando de un consumo de un recurso natural que para nosotros es un derecho humano básico”, subrayó.

El legislador también cuestionó la baja de aportes patronales y los beneficios energéticos que el gobierno ofrece a estas empresas. “Con esas medidas tiran por la borda el argumento del impacto fiscal, porque las obras de infraestructura las va a tener que hacer el Estado”, afirmó.

Otro punto de crítica fue la creación de las llamadas corporaciones no humanas, entidades jurídicas operadas por algoritmos. “Milei llega tarde: hasta Trump escuchó, hasta el Papa León XIII advirtió sobre los riesgos. En ese artículo se plantea que no va a existir ningún tipo de regulación y que habrá ventajas impositivas. Es un modelo hecho a medida de las grandes corporaciones”, denunció Rossi.

Para el diputado, el escenario que impulsa Milei convierte a la Argentina en un paraíso para los tecnoempresarios atraídos por el experimento libertario, como Peter Thiel, dueño de Palantir, pero deja al país expuesto a una pérdida de soberanía económica y a un uso indiscriminado de recursos esenciales. “Lo que se presenta como modernización es, en realidad, una entrega de nuestro futuro”, concluyó.

En general, el planteo de la oposición sostuvo que el Gobierno de Milei está configurando un marco que favorece a las empresas de IA en detrimento de la economía nacional, con beneficios claros para el capital extranjero pero con consecuencias inciertas para el empleo, la equidad y la estabilidad social.

Los cambios que introduce el Súper RIGI

El proyecto estrella del Gobierno de Javier Milei para atraer inversiones en sectores tecnológicos aún poco desarrollados en la Argentina, ofrece a cambio fuertes beneficios impositivos para las empresas. La apuesta libertaria se sostiene en dos modificaciones centrales que no estaban en el texto original.

Se suman así objetivos para incentivar nuevas capacidades tecnológicas y científicas, se reconoce la inversión en I+D con doble ponderación hasta un 20%, y se exigen estudios sobre impacto ambiental y planes de proveedores locales. Además, se crea un Registro Público de Proyectos para transparentar las adhesiones y compromisos asumidos.

Milei abrió la puerta a un paraíso para las corporaciones de IA

El oficialismo está delineando un escenario que coloca a la Argentina en el centro de la atención de las grandes empresas de inteligencia artificial. Bajo la premisa de que la innovación no debe ser limitada por regulaciones tempranas, el presidente impulsa un marco legal que otorga beneficios fiscales, flexibilidad normativa y hasta la creación de “corporaciones no humanas”, entidades jurídicas operadas íntegramente por algoritmos.

La estrategia, presentada como una apuesta por la modernización y la atracción de inversiones, convierte al país en un laboratorio global para la IA. El Súper RIGI, régimen que otorga ventajas tributarias y cambiarias a proyectos multimillonarios, refuerza este atractivo para gigantes tecnológicos que buscan operar con mínima supervisión estatal.

Si se avanza con la aprobación del Súper RIGI, la concentración de poder queda en manos de corporaciones tecnológicas que amenazan con erosionar la soberanía económica y reducir la recaudación fiscal, mientras que proyectos como el “Gemelo Digital Social” despiertan sospechas de vigilancia y explotación de datos ciudadanos.