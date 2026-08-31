La Ciudad se iluminó de celeste y blanco para homenajear a Lionel Messi El jefe de Gobierno, Jorge Macri, difundió las imágenes de distintos puntos de la capital teñidos de color albiceleste. El homenaje rindió tributo al capitán argentino luego de que hiciera oficial su adiós definitivo de la Selección. Por Agregar C5N en









El Obelisco porteño con los colores de la Selección.

La Ciudad de Buenos Aires vistió este lunes sus principales monumentos de celeste y blanco para homenajear a Lionel Messi, quien este lunes comunicó su retiro definitivo de la Selección argentina. La administración porteña dispuso un operativo de iluminación especial en diversos puntos emblemáticos del territorio capitalino en reconocimiento a la trayectoria del capitán.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, difundió el reconocimiento a través de sus redes sociales oficiales, donde mostró la iluminación de la infraestructura urbana. Junto a las imágenes de la capital iluminada, el mandatario capitalino dedicó unas palabras al astro futbolístico: "SIMPLEMENTE GRACIAS!!!! Gracias eternas, Capitán! ".

SIMPLEMENTE GRACIAS!!!! Gracias eternas, Capitán! pic.twitter.com/pxEG4FzvZg — Jorge Macri (@jorgemacri) September 1, 2026 El tributo ocurrió horas después de que el propio delantero confirmó el fin de su etapa en el conjunto nacional. Messi cerró un ciclo histórico con la camiseta albiceleste, etapa en la cual conquistó la Copa del Mundo en Qatar 2022 y dos títulos de Copa América, consagraciones que lo consolidaron como el máximo ídolo contemporáneo del deporte argentino.

Las luces celestes y blancas tiñeron espacios icónicos de la geografía porteña como el Obelisco y otros edificios públicos durante toda la jornada. La iniciativa oficial buscó representar el sentimiento de gratitud de la ciudadanía frente al anuncio que conmocionó al ambiente deportivo global.

La noticia provocó una ola inmediata de reacciones en plataformas digitales y en las calles de la capital. La imagen de la ciudad iluminada simbolizó el cierre de un capítulo dorado para el fútbol argentino y el inicio del legado indeleble del astro rosarino en la memoria popular.