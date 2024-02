Peligran las clases: el Gobierno no transferirá el fondo que reclaman las provincias porque "no existe"

El Gobierno no transferirá el fondo de eduación y peligran el inicio de clases en todo el país.

El inicio del ciclo lectivo 2024 en toda la Argentina está en peligro. Luego de que gremios docentes alertaran por el comienzo de clases debido al recorte de fondos a la provincias, el Gobierno confirmó que no transferirá el dinero correspondiente al Fondo de Compensación Salarial Docente porque "no existe".

Así lo afirmó este miércoles le vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa donde tampoco dio precisiones sobre una posible paritaria nacional. "Con respecto a lo que se denomina popularmente como la paritaria docente nacional, que en realidad todos sabemos que no es tal no existe pero se está evaluando, aún no hay ninguna definición al respecto", respondió en un primer momento ante la consulta sobre un aumento salarial al sector.