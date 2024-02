Comienzo de clases: las provincias, en alerta por falta de pagos de Nación

El Gobierno no transfirió a los distritos el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente ni del Fondo de Compensación Salarial Docente, lo que pone en peligro el inicio del ciclo lectivo 2024 por las dificultades en afrontar los sueldos.

El conflicto que enfrenta al Gobierno nacional con las provincias a partir de la caída de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados se extiende a las escuelas: la administración de Javier Milei no transfirió a las provincias el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y en varios distritos peligra el inicio de clases debido a la falta de recursos girados desde la Casa Rosada .

El FONID representa un porcentaje del salario que cobran, de manera igualitaria, más de 1,6 millones de docentes de todo el país del sistema educativo formal , desde el nivel inicial hasta el nivel terciario no universitario.

En la misma línea, el Gobierno nacional tampoco transfirió el dinero del Fondo de Compensación Salarial Docente, que solo cobran las provincias de menores recursos; en 2023, lo recibían Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones y Santiago del Estero.

El ministro de Educación de Catamarca, Dalmacio Mera, dio detalles a Luciana Rubinska en Turno Mañana, por C5N. "Eso surgió a partir de la última reunión del Consejo Federal Educativo, que fue el viernes pasado en la ciudad de Buenos Aires, donde nos reunimos los ministros de las 24 jurisdicciones para tratar un tema que aborda la emergencia del sistema educativo que son los problemas de alfabetización, pero nos dimos con las noticias en otras jurisdicciones de que se habían dispuesto sacar fondos de otras dependencias para poder pagar el salario docente en tiempo y forma", explicó.

Calendario escolar 2024 El comienzo del ciclo lectivo 2024 está comprometido por falta de fondos para los salarios docentes. Redes Sociales

"Eso nos llevó a presentar una nota en dos sentidos: pedir lo que debe la Nación a las provincias en general, los meses de noviembre y diciembre, además de la certidumbre de saber qué piensan hacer con fondos que deben mandar a las provincias todos los meses para poder planificar el año lectivo", planteó.

"Las provincias han tomado la decisión de sacar plata de un lado para poner en otro, ¿cuánto se puede sostener eso? No creo que mucho tiempo. Es dinero programado para otras obligaciones de las jurisdicciones", sostuvo Mera.

"Lo que está faltando que el Gobierno mande a las provincias no es de la Nación ni de las provincias: es de los docentes. La ley está para cumplirse. Esperamos que se trate de un problema administrativo y no político o de ajuste porque no corresponde", concluyó.

Embed - LA RIOJA: "NO PODEMOS DAR GARANTÍAS del INICIO de CLASES sin FONDOS"

Por su parte, Ariel Martínez, titular de la cartera educativa de La Rioja, se expresó en similares términos en diálogo con Lucila Trujillo en Nos Vemos. "Esta es una época clave para dar garantías y certidumbre para los salarios", manifestó, y detalló que el Fondo de Incentivo Docente es de cerca del 13% del salario de los maestros.

"El secretario de Educación Carlos Torrendell nos había dado las garantías de que en el primer trimestre se iban a sostener todas las líneas de financiamiento", indicó el ministro, pero luego se encontraron con esta realidad.

"La visión del Gobierno nacional es atomizar el desarrollo en cada provincia, que se manejen con sus propios recursos, generando una brecha y una asimetría, para nosotros es muy preocupante", lamentó Martínez.