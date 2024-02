Gremios docentes alertan que "peligra el inicio de clases" por el recorte de fondos a las provincias

"No solo no se mandaron los fondos a los comedores de las organizaciones sociales sino que tampoco se enviaron las partidas que son refuerzo nutricional de comedores escolares. Esto es un fondo que la Nación envía para complementar lo que ya los gobiernos provinciales están poniendo", explicó Alesso.

"Es un escenario grave que estamos viviendo, porque peligra el inicio del ciclo lectivo de no resolverse estos temas. Esto va a llevar a un conflicto porque las provincias han parado el diálogo con nuestros sindicatos en todo el país y las paritarias provinciales porque no están resueltos estos temas", sostuvo.

Calendario escolar 2024 Por falta de fondos, peligra el inicio del ciclo lectivo 2024. Redes Sociales

Los problemas se extienden más allá de esos fondos: "Ni hablar de otras partidas que tienen que ver con fondos vinculados a lo pedagógico. Este conflicto que estamos desarrollando no es solo salarial, aquí están en juego programas pedagógicos: educ.ar, Conectar Igualdad, comedores escolares, la quinta hora o extensión horaria que tampoco se giró a las provincias, programas pedagógicos y educativos que tiene que ver con el fortalecimiento de la educación pública", añadió la titular de CTERA.

"Los gobiernos llegan al poder hablando de la educación, todos. Luego, después del triunfo, como está pasando con Javier Milei, tenemos la situación de que se está desinvirtiendo en educación", analizó, y recapituló: "Lo que estamos defendiendo son leyes que conquistamos en la democracia, en el caso del FONID, ayunando en la Carpa Blanca durante años, 1003 días de ayuno para conseguir la Ley de Financiamiento Educativo. Las leyes que conseguimos posteriormente, como la ley del Fondo Compensador, han sido producto de la lucha de CTERA y los docentes de todo el país".

"Lo vamos a seguir defendiendo, porque no estamos defendiendo una cuestión absolutamente sectorial o corporativa como quieren decir en algunos sectores, sino todo lo contrario: estamos defendiendo la calidad de la educación. Y les decimos a los papás que si no fuera por los docentes, muchos de los fondos que están en educación no existirían. Si no fuera por los trabajadores, muchas de las conquistas que hoy tenemos no existirían", subrayó la gremialista.

Alesso puso el foco sobre otra cuestión: la infraestructura escolar. "El otro fondo que no se ha enviado es el que tiene que ver con la continuidad de las obras en las escuelas. Estos temas no son un tema menor. Hubo gobiernos que invirtieron mucho en infraestructura escolar. Y hubo otros que no invirtieron nada. Hoy, las obras están paradas en toda la Argentina", remarcó.

Finalmente, convocó: "Nos importa que nuestros niños vayan a las escuelas y por eso llamamos la atención al gobierno de Milei para que convoque a paritarias y resuelva este conflicto. También lo hacemos con los gobiernos provinciales para que con urgencia convoquen a nuestros sindicatos y se resuelva este tema".

Sonia Alesso: "Si no se envían los fondos, el mes que viene los maestros van a cobrar menos"

En diálogo exclusivo con Luciana Rubinska en Turno Mañana por C5N, la titular de CTERA recordó que "la mayor cantidad de niños de Argentina comen en los comedores escolares", y sostuvo: "Creemos que la responsabilidad de que haya clases la tiene el Gobierno. Estos fondos se tienen enviar y tienen que convocar a paritarias".

"Si no se mandan los fondos a las provincias, lo que va a pasar el próximo mes es que en vez de cobrar más, los maestros van a cobrar menos", subrayó.

