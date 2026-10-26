Qué significa el gesto del "Six Seven" que hizo Javier Milei desde la Casa Rosada

El Presidente sorprendió con un llamativo gesto desde el balcón, que despertó curiosidad por su significado.

El presidente Javier Milei protagonizó este lunes un particular momento en el balcón de la Casa Rosada , cuando sorprendió a un grupo de estudiantes que se encontraba en Plaza de Mayo con un gesto viral que rápidamente llamó la atención.

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La escena ocurrió junto a varios integrantes del Gabinete nacional y tuvo como protagonista al fenómeno conocido como “Six Seven” , una tendencia de las redes sociales que se volvió especialmente popular entre adolescentes y jóvenes.

El “Six Seven”, que en inglés significa literalmente “seis siete”, es un meme viral que consiste en pronunciar esos números mientras se mueven ambas manos, con las palmas hacia arriba, alternando sus posiciones como si fueran los platillos de una balanza . No tiene un significado único ni una interpretación literal establecida.

La expresión se originó en la canción “Doot Doot (6 7)”, del rapero estadounidense Skrilla, publicada en 2024 . Su popularidad creció durante 2025 gracias a videos de TikTok e Instagram, especialmente aquellos relacionados con el jugador de la NBA LaMelo Ball, cuya altura es de 6 pies y 7 pulgadas .

El propio Skrilla explicó que nunca quiso establecer un significado definitivo para la expresión. En declaraciones al Wall Street Journal, sostuvo: “Nunca le di un significado real y todavía no querría hacerlo” , y agregó: “Por eso todo el mundo sigue diciéndolo” . Esa ambigüedad fue fundamental para su expansión.

Con el paso del tiempo, el “Six Seven” se convirtió en un código humorístico de la Generación Alfa y parte de la Generación Z. Se utiliza como una broma, una respuesta absurda o una forma de participar en una tendencia compartida, sin necesidad de transmitir un mensaje específico.

El jugador de la NBA, LaMelo Ball.

En el caso de Javier Milei, el gesto ocurrió cuando la ministra Sandra Pettovello comenzó a realizar el movimiento frente a los estudiantes que estaban en Plaza de Mayo. El mandatario imitó la secuencia entre risas desde el balcón de la Casa Rosada, en una escena registrada este lunes.

De esta manera, el Presidente argentino reprodujo un fenómeno de la cultura digital juvenil que trascendió las redes sociales y llegó a la sede del Poder Ejecutivo.