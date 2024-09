Patricia Bullrich volvió a avivar la interna del PRO: "Está claro quiénes acompañan, quiénes no y quiénes lo hacen a medias"

"Es mentira. Es ir a la competencia y, en vez de alinearme a lo que la gente votó, sigo con la mía. ¿Para qué fuiste a una interna? Está claro quiénes acompañan, quiénes no y quiénes lo hacen a medias", señaló a radio Rivadavia.

Bullrich cuestionó al titular del PRO, quien apoyó a Milei en el balotaje. "Si no, hubiera dicho: 'Vote a Javier Milei, pero después déjelo solo. Acompáñelo a medias, especule qué le conviene y que no'. No es mi forma de ser: cuando uno juega por un Gobierno, tiene que jugárselo en todo", subrayó.

La ministra aclaró que esto "no significa no hablar ni perder la capacidad de discutir las cosas dentro de un mismo gobierno", pero señaló que su "compromiso no es solo individual sino de los millones de argentinos que quieren salir de la crisis". También descartó la posibilidad de presentarse en las elecciones legislativas de 2025.

"No me interesa. Desde una banca podés ayudar, pero no podés intervenir para terminar con los piquetes. Soy parte de un equipo y si hay un DT que me pide que juegue de 6, o de 9, cada uno tendrá un lugar. A mí me gustaría quedarme en mi lugar", concluyó.