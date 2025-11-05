El Gobierno anunció que asistirá a la Provincia por las inundaciones: "Situación dramática"

Manuel Adorni y Patricia Bullrich encabezaron una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que detallaron el despliegue que se desarrollará en el territorio bonaerense.

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , anunciaron que el Gobierno desplegará recursos para asistir a la provincia de Buenos Aires debido a las inundaciones que azotaron al territorio bonaerense, especialmente por la compleja situación que atraviesan los productores agropecuarios.

Adorni y Bullrich encabezaron una conferencia en la que detallaron el apoyo de la administración libertaria a la provincia de Buenos Aires. "A raíz de las inundaciones que sufrió la provincia de Buenos Aires y afectó a los habitantes de miles de hectáreas, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Federal de Emergencias, resolvió poner a disposición los recursos necesarios para enfrentar esta dramática situación" , marcó el jefe de Gabinete.

En tal sentido, remarcó la postura del gobierno de Javier Milei. "Que quede bien en claro: el equipo del Gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses" , aseveró.

Por su parte, Bullrich marcó el alcance de la medida: "Decidimos a partir de la situación que sufren los productores agropecuarios y las familias trabajadoras de una gran zona de la provincia de Buenos Aires, poner recursos nacionales para lograr generar un despliegue operativo que permita abrir caminos, ir hacia las familias aisladas y a pueblos en situaciones muy comprometidas".

También se refirió a las presencias de funcionarios en las zonas. "Vamos a instalar un centro de operaciones en 9 de Julio. Este miércoles viajará el director de la AFE, Santiago Hardie, y el sábado iremos los funcionarios nacionales. En principio, vamos a desplegar desde Vialidad nacional máquinas para limpieza de zanjas, alcantarillas, y vamos a sumar camiones volcadores tipo bateas y equipos especiales con personal operativo" , expresó.

"Desde el Ministerio de Defensa, a través del Estado mayor conjunto, por medio de la compañía Ingenieros, desplegaremos máquinas viales para movimientos de suelos, limpieza de alcantarillas, drenajes y cunetas y algunos puentes en lugares donde hay muchísimos caminos inaccesibles", agregó en esta línea.

Embed Anuncio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. pic.twitter.com/qAu954BCb3 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) November 5, 2025

En tanto, Bullrich hizo alusión a las dificultades de traslado de la población: "También habrá un despliegue de Fuerzas Federales con camiones especiales y con personal para generar estos aliviadores necesarios en las zonas en las que hay gente aislada, que no puede llegar y que no puede llegar la producción".

En tal sentido, marcó los encuentros con las autoridades locales: "Hardie estará este miércoles en 9 de julio con los intendentes de General Viamonte, 9 de julio, Bragado y el de Carlos Casares. También trabajaremos con los productores agropecuarios de la zona y todos los afectados".

"Hay una situación histórica. En la cuenca del Salado hubo una acumulación de lluvias muy elevado, desde 1970 que no había tanta acumulación de lluvias en la zona", añadió.

La ministra de Seguridad también cuestionó la gestión vinculada a las aguas: "Hay una serie de problemas que no se resuelven y hay problemas entre intendencias, que no tienen capacidad de gestión sobre los caminos, o las rutas provinciales. Hay problemas de que la autoridad del agua no resuelve cómo es el cauce de las aguas".

"En muchos casos, el agua se saca de un campo y va a otro, lo que es un desorden que tiene que ordenarlo la Provincia pero como no lo hace y los intendentes no tienen jurisdicción sobre eso, estamos en una situación en la que no sabemos quién se hace cargo", marcó.

Por último, lanzó una advertencia: "Nosotros nos haremos cargo de esta emergencia y luego los temas de fondo respecto al salado y cómo la autoridad del agua debe ordenar los cauces del agua. Vamos a empezar por estos pueblos y luego seguramente habrá otros requerimientos. Esperemos que se pueda coordinar con las intendencias para que también pongan todo su personal a estas tareas".