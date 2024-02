Bullrich le pidió a la Justicia que cobre "a los responsables" los gastos del operativo en el Congreso

En la publicación, la funcionaria publicó una imagen en la que se indica que la suma total de los gastos operativos de cada una de las Fuerzas asciende a un total de $134.486.038,08, de los cuales $55.489.310,44 corresponden a Gendarmería, $45.981.438,12 a Prefectura Naval Argentina, $555.289,52 a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y $32.460.000 a la Policía Federal.

"A los $134.486.038,08 les vamos a sumar los gastos médicos de los efectivos lesionados. ¡El que las hace, las paga!", agregó la ministra en su publicación.

Para pedir las sanciones, la ministra se ampara en su propio protocolo antipiquete el cual aún no fue ratificado en la Ley Ómnibus. El 10 de enero, el Ministerio de Seguridad intimó a sindicatos y centrales obreras que marcharon a Tribunales el 27 de diciembre a pagar más de $40 millones por el costo del operativo.

"Intimo a usted , en su carácter de apoderado del sindicato de Camioneros, al pago solidario de pesos $40.419.227,56 en el plazo perentorio de diez hábiles de recepcionada la presente, en concepto de de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden pública. Ello bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes" notificó una carta documento firmada por el secretario de Coordinación del ministerio, Martín Siracusa, destinada al sindicato que conduce Pablo Moyano.

El mismo documento fue recibido por distintos gremios. La nota menciona que las organizaciones que participaron de la "interrupción total o parcial del tránsito vehicular" en esa jornada fueron: la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval, la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Asociación Civil Polo Obrero, Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Movimiento Socialista de Trabajadores, Agrupación Izquierda Socialista.

También se menciona a Unión Metalúrgica, al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, al Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos Argentino, a la Unión Obrera de la Construcción, al Sindicato de Camioneros, a la Central de Trabajadores Argentinos, Conadu Histórica y CTA Autónoma.

Schmid: "Las multas por las movilizaciones en las calles son un mamarracho"

El titular de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), Juan Carlos Schmid, afirmó este lunes que "las multas por las movilizaciones en las calles son un mamarracho" y denunció que Bullrich "insiste con una política de criminalización de la protesta social".

El también secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento volvió a rechazar que las organizaciones sindicales y sociales que se manifestaron el 27 de diciembre pasado afronten el pago por los operativos de seguridad armados por el Gobierno de Javier Milei.

"No es legal, no hay marco jurídico, y no se ajusta a derecho. El Ministerio de Seguridad sigue con esta política de intimidar a la sociedad y de criminalizar la protesta social sin ningún fundamento jurídico. Solo buscan titulares en los medios, desconociendo la legalidad de las sanciones económicas que buscan infantilmente imponer", sostuvo Schmid en un comunicado.