Patricia Bullrich: "El kirchnerismo nos deja una Argentina arrasada"

"Para cambiar se necesita coraje. El miedo es el peor enemigo de una gestión. Se necesita poder político propio y el apoyo de los ciudadanos. Yo tengo lo que hay que tener para gestionar el país", agregó.

En su segunda intervención, Bullrich aludió directamente a las propuestas del candidato de La Libertad Avanza respecto de dolarizar la economía y cerrar en Banco Central.

"Hay muy pocos países del mundo que no tienen banco central. Ustedes ni siquiera saben donde quedan: Kiribati, Tuvalu y Micronesia. Todos paraísos fiscales. Te prometieron la dolarización, pero sin dólares no se puede dolarizar. Lo importante no es lo que decís que vas a hacer, sino lo que realmente estás en condiciones de hacer: un plan serio, concreto y eficiente", advirtió la candidata de Juntos por el Cambio.

