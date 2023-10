Con fuertes cruces y chicanas, Massa, Bullrich y Milei protagonizaron el primer debate presidencial

"Milei plantea la vuelta de las AFJP, la privatización de YPF, que cada hijo pague la universidad y la escuela secundaria y un modelo de dolarización que solo tres países tienen en el mundo", lanzó el ministro de Economía y bregó: "Argentina tiene que elegir un camino distinto e incorporarse al mundo de los 100 países hacia la modernidad económica".

También, tomó sus minutos para cargar contra Bullrich y recordó: "No tuve satisfacción más grande que de devolver a los jubilados el 13% que ella les descontó" durante el gobierno de la Alianza que lideró el expresidente Fernando de la Rúa.

"Heredamos un acuerdo criminal con el FMI, que es inflacionario" "Heredamos un acuerdo criminal con el FMI, que es inflacionario"

La inflación fue uno de los ejes centrales en el bloque económico. A su turno, Milei, aseguró que el tiene la fórmula para "exterminar la inflación" y disparó: "Argentina está en decadencia y por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Argentina inició el siglo 20 siendo el país más rico del mundo, hoy estamos de mitad de la tabla para abajo, tenemos más del 40% de pobres, 10% de indigentes, la inflación descontrolada y camino a la mayor crisis de la historia argentina".

En esa línea, se plegó al candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien aseveró: "Vengo a terminar con la inflación. El dinero no alcanza, el dinero no te sirve, voy a borrar del mapa la inflación, sin atajo, sin cuentitos, tengo un grupo económico coherente y el liderazgo de Carlos Melconian".

Otro protagonista en el bloque económico fue la deuda que el país mantiene con el FMI, a lo cual, Bregman rememoró: "Cuando discutimos en el Congreso el acuerdo con el FMI advertimos que era inflacionario, y si seguimos las consecuencias serán mucho peores. Ahora aparece Javier Milei con sus ideas como novedosas, pero las aplicó Domingo Cavallo y fueron un desastre".

Durante su intervención, Schiaretti acusí: "Los dos últimos gobiernos destruyeron la economía. El hilo conductor fue el déficit fiscal. Siempre gastaron más de lo que tienen".

Las RESPUESTAS de los CANDIDATOS al BLOQUE de ECONOMÍA de MILEI

Discursos negaciosnista y la lucha por la memoria, verdad y justicia

En el eje de derechos humanos y convivencia política, no faltaron los discursos negacionistas de Javier Milei y Patricia Bullrich que retomaron la teoría de los dos demonios para referirse a la última dictadura cívico y militar. "

"No fueron 30.000 desaparecidos, fueron 8.753", vociferó el candidato libertario en su intervención y disparó: "Argentina está en decadencia por culpa de la casta política, en 50 años seremos la la villa miseria más grande del mundo".

DEBATE PRESIDENCIAL: las EXPOSICIONES de los CANDIDATOS sobre DERECHOS HUMANOS

En esa línea, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, puso un pie de igualdad a la dictadura militar y a las organizaciones guerrilleras de décadas pasadas al pedir que ambos sectores "reconozcan esa tragedia tan brutal" que vivió la Argentina en los años setentas.

"Aprendimos que cuando no impera la ley llegan las tragedias; yo lo viví, la Argentina aprendió mucho de eso; la única manera de hacer política en serio es en paz y en convivencia y hubo una tragedia que nunca más puede ocurrir en la Argentina", apuntó la dirigente del PRO.

Al cruce de esas posturas negacionistas, el candidato a presidente del peronismo pidió cuidar el "legado de memoria, verdad y justicia" en materia de derechos humanos y puso en valor el juicio a las juntas que se llevó a cabo para condenar a los represores de la última dictadura. "

A su turno, Bregman se refirió a los casos de lesa humanidad y señaló contra La Libertad Avanza: "No voy a naturalizar que vuelvan las ideas negacioncitas y mucho menos que hablen de libertad aquellas personas que justifican los secuestros y los campos de concentración de la dictadura".

"Nuestra lucha nunca fue fácil, no es ningún curro, y con la misma fuerza condenamos las desapariciones y asesinatos de los pibes a manos de la fuerza de seguridad bajo gobiernos constitucionales", afirmó la candidata del FIT, y agregó: "No son excesos, son parte de una política criminal sostenida desde el Estado".

El debut del derecho a réplica en el debate

La novedad de la noche fue el derecho a réplica, que fue gastado por Massa y Milei en el primer bloque, mientras que el resto lo dinamitó en el segundo, por lo que se terminó rápidamente y para el tercer bloque ya no se dieron ese tipo de cruces.

Otro momento de la noche donde se sacaron chispas fue en las preguntas cruzadas directas, en la que el ministro de Economía y el libertario se eligieron para preguntarse mutuamente en primer lugar.

El ministro de Economía, por su parte, le pidió al libertario que le pidiera perdón al Papa Francisco, algo que Milei aseguró que ya había hecho, pese a que en la última entrevista en la que se refirió al tema lo había vuelto a cuestionar duramente.

También le dedicó una chicana a Bullrich y le agradeció por haberle dado la "satisfacción más grande de devolver a los jubilados el 13 por ciento que ella les descontó".

La referente de Juntos por el Cambio, por su parte, acusó a Milei de pretender hacer de la Argentina "un paraíso fiscal", al señalar su propuesta de eliminar el Banco Central, al tiempo que lo cruzó por querer eliminar la educación pública: "Andá con los vouchers a la puna, donde hay una sola escuela".

Al hablar de Macri, la ex ministra de Seguridad subrayó: "¿Cómo siendo el peor ministro de Economía puede ser un buen Presidente?". Bregman, en tanto, lanzó dardos para todos los frentes y dejó una frase que se viralizó en redes contra Milei: "Gatito mimoso del poder económico".

MILEI a BULLRICH: "¿Vos seguís siendo MONTONERA y TIRA BOMBA?"

La propuesta de los vouchers coparon el eje de educación

Acerca de sus propuestas educativas, Milei acusó a sus adversarios políticos de ser "los responsables de que el 13% de los chicos no termine el colegio en tiempo y forma, el 50 % no entiende un texto y el 70% no pueda resolver un problema de matemática básica".

Asimismo, ratificó su propuesta de aplicar un sistema de vouchers educativos para que "haya una competencia y mejore el sistema".

"La educación es federal y está a cargo de las provincias. Consideramos la educación pública, que no es gratis y alguien la tiene que pagar. Ese subsidio tiene que ir a la demanda y no a la oferta para que curren, por ejemplo, los radicales con las universidades. Proponemos la competencia para que mejoren", argumentó.

Frente a la propuesta del candidato libertario, la candidata de Izquierda, disparó: "Bullrich y Macri fundieron la educación pública. Milei viene con la idea del voucher... Vayan a Chile y vean cómo resultó, aumentó la desigualdad educativa, hay una educación para pobres y otra para ricos".

DEBATE PRESIDENCIAL: las EXPOSICIONES de cada CANDIDATO sobre EDUCACIÓN

"Si no fuera de la lucha de las docentes y de la comunidad educativa, al situación sería mucho peor, quienes tenemos hijos en la educación pública lo sabemos", destacó y arremetió: "En campaña todos vienen y prometen, Sergio Massa promete 8% de presupuesto educativo, pero como ministro no puede garantizar el 6% que dice la ley actual, no pueden ni siquiera poner una estufa en cada aula".

Al ataque a la propuesta de Milei, se sumó la candidata de Juntos por el Cambio aseveró: "Milei, cuando las madres y los padres del país pedían a gritos abrir las escuelas, vos en los canales de televisión gritabas 'que no se abran, nos vamos a contagiar'. No te importa la educación".

"Andá con el voucher a la Puna, donde hay una escuela, andate al sur del país, a cualquier lugar. No conocés la Argentina. Planteás un modelo que sólo puede ser planteado en la Ciudad de Buenos Aires y el país es más que la Ciudad de Buenos Aires. El voucher lo único que va a lograr es más desigualdad. Nosotros defendemos la escuela pública para todos, la escuela de Sarmiento con igualdad de oportunidades", sentenció.

A su turno, el candidato peronista tomó distancia del ataque se centraba en el candidato libertario y replicó: "La educación es un derecho de todas y todos. Tiene que ser pública y gratuita, es el mejor remedio contra la pobreza que puede tener un país. Es, además, el instrumento más importante de movilidad social ascendente. Es el que permite que el hijo de un peón rural o de un inmigrante pueda soñar con ser presidente, como es mi caso".

Acto seguido, indicó que envió al Congreso "un proyecto de ley que sube de 6 a 8 puntos del PBI la inversión mínima en educación con varios objetivos. La construcción de 731 centros de desarrollo infantil y jardines de infante, con el objetivo de que la mamá que va a trabajar deje a su hijo al cuidado y en un proceso educativo. Plan de alfabetización de 1 a 3 grado para que nuestros chicos aprendan a leer y se acostumbren a leer".

Entre cruces, chicanas, exposiciones breves y escasas propuestas, pasó el primer debate de cara a las elecciones generales del 22 de octubre. La próxima cita será el domingo 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.