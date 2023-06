Pato Galmarini: "El día que no nos peleemos, se acabó el peronismo"

"El peronismo es esto. El día que no nos peleemos, el día que estemos todos en paz, se acabó el peronismo. Es como decía Juan Perón: somos como los gatos, que a la noche maullamos porque nos peleamos, pero en realidad nos estamos reproduciendo ", sintetizó el ex secretario de Deportes del gobierno de Carlos Menem, en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno .

"Esta es la historia del peronismo y sigue siendo. Después, habrá que ordenar un poco más. A veces nos peleamos demasiado. Pero, pensando lo que ha sido nuestra historia, y lo que pasaba hace 30 o 40 años, donde las peleas eran bravas, estamos mejor", aseguró Galmarini, quien también fue diputado nacional entre 1995 y 1999.

"Sergio va a ser un gran Presidente"

Galmarini aseguró que "Sergio (Massa) va a ser un gran Presidente" y no dudó en afirmar que "es un hombre que apuesta y le ha ido muy bien".

"Sergio se incorporó hace muchos años al peronismo y se incorporó bien. En realidad, cuando lo califican como un tipo de la UCeDe (el partido liberal fundado por Álvaro Alsogaray en 1982), no tiene absolutamente nada que ver. Él empezó a militar en el colegio, en San Martín, y caminando por las calles fue viendo la realidad de este país", describió el suegro del precandidato a presidente de Unión por la Patria.

"Lo conocí de chico y me parecía increíble que supiera todo lo que sabía. Y lo que no sabía, lo inventaba. Es muy crack en eso. Hoy lo escuché con los industriales. Está muy bien, lo veo muy bien. Maduró mucho. Lo veo presidente de la nación. Es un hombre que apuesta y le ha ido muy bien. No me animo a jugar en contra de Sergio", concluyó.