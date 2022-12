Parrilli aseguró que la condena a Cristina Kirchner "es un fallo de Héctor Magnetto y su mafia judicial"

"La mafia es precisamente eso: cometer el delito y que no se investigue, que no se sepa nada, que no aparezca en los medios. Lo que tenemos que hacer nosotros es no ser mascotas de ellos. En nosotros no van a encontrar ningún miedo, claudicación o subordinación a sus intereses", sostuvo en diálogo con C5N.

Sobre la decisión de Cristina de no ser candidata "a nada" en 2023, el senador del Frente de Todos llamó a "trabajar para ayudarla". "Ella nos está convocando a todos a que asumamos las responsabilidades y obligaciones que tenemos. Este es el gran desafío", destacó.

"Me trajo a la memoria esa frase del General Perón que decía que cada militante tiene el bastón de mariscal en la mochila para ponerse a hacerlo. Cada uno, de acuerdo a las responsabilidades que tenemos, debemos poner la cara y tomar las decisiones que tenemos que tomar", concluyó Parrilli.