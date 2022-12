Cristina Kirchner: "No voy a ser candidata a nada"

En la misma línea, la presidenta del Senado remarcó los triunfos electorales que obtuvo en las últimas dos décadas: "Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner: en el 2003, en 2007, en 2011 y también contribuí a la victoria en 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo. ¡Esto es lo que me están cobrando!".

"Me inhabilitan por eso, que la cuenten como quieran. Y saben que, voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que sea candidata a diputada para darle fuerza a la lista. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado", detalló la vicepresidenta durante su alocución.

Entonces, la exmandatario dio a conocer su decisión para el año próximo y apuntó hacia el CEO del Grupo Clarín: "No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Magnetto. Porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de Casación y de la Corte Suprema que me metan presa, pero mascota de usted nunca jamás. ¡No voy a ser candidata a nada!".

"Eso es lo que quiere: presa o muerta"

En el último tramo de su exposición, la expresidenta aclaró que su nombre "no va a estar en ninguna boleta" y apuntó hacia el intento de magnicidio ocurrido el 1° de septiembre en su domicilio de Recoleta: "Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Siempre y cuando algún empresario, algunos 'Caputos' de la vida, no se les ocurra financiar alguna otra banda de marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que quiere: presa o muerta".

"Esto es mafia o Estado paralelo"

Cristina Kirchner explicó que el descargo que realizó, tras el veredicto de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, tuvo como función exponer la situación que atraviesa el Poder Judicial: "Esto es para explicar el sistema que funciona en la Argentina. La verdad, hay que terminar con la ingenuidad teorizante de lawfare y del partido judicial. Esto es mafia y Estado paralelo".