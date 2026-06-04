Nuevo capítulo de la batalla cultural del Gobierno: el documental que cuestiona a los médicos del Garrahan

El video fue difundido en redes sociales y dura 15 minutos. La pieza pretende contar la versión libertaria del conflicto que atravesó el centro pediátrico más importante del país y busca reivindicar la política de ajuste y vaciamiento que encabeza Milei.

En un nuevo capítulo de su inagotable batalla cultural, el Gobierno lanzó este jueves el documental “Los Héroes del Garrahan” , con el que pretende mostrar la versión libertaria de los conflictos que atravesaron al centro pediátrico más importante del país en 2025 y reivindicar la política de ajuste y vaciamiento que Javier Milei lleva adelante desde su llegada a la gestión nacional.

El anuncio del lanzamiento de la pieza audiovisual, que tiene una duración de 15 minutos, estuvo a cargo de Manuel Adorni, quien desde el lunes hizo circular la noticia a través de sus redes sociales. El jefe de Gabinete, quien hasta este jueves tuvo como única actividad oficial un cocktail en la Embajada de Italia por la celebración del 80 aniversario de la República Italiana, fue uno de los voceros que utilizó el oficialismo para desprestigiar durante todo el conflicto a los profesionales de la salud que exigían mejoras salariales, las cuales finalmente fueron obtenidas después de semanas de un activo plan de lucha.

El video, difundido a través de los canales institucionales de la Casa Rosada, apunta a mostrar el “cambio cultural interno” que atraviesa el Garrahan después de “una decisión firme de poner orden” , afirman desde el oficialismo. En el mismo, seleccionados profesionales y trabajadores del hospital cuentan en primera persona las álgidas semanas que culminaron con un fuerte operativo de recortes presupuestarios, pese a la suba del 60% de los salarios que se logró negociar meses atrás .

Respecto al reclamo, denigrado desde el comienzo por funcionarios y referentes libertarios, desde Balcarce 50 insisten en demonizar a los gremios y catalogarlos como los encargados de politizar una exigencia histórica dentro del área de salud . “Así fue como algo que comenzó como un reclamo genuino terminó en denuncias de vaciamiento y una sanción de una ley de emergencia pediátrica, para una emergencia que no existía”, deslizan desde el oficialismo.

Avocados a desprestigiar la actividad sindical, en el documental se muestran imágenes de gremios, partidos políticos y medios de comunicación que “buscaron usar al Garrahan con un objetivo en común de desestabilizar el gobierno, poniendo en peligro el funcionamiento del hospital”. También se muestra la toma de la oficina de la dirección médica del Garrahan el 31 de octubre pasado, un episodio que para el Gobierno es calificado como de “extrema gravedad”, puesto que la misma se dio después de haber acordado el aumento salarial.

“En 2025 los gremios impusieron más de 40 medidas de fuerza entre paros parciales, paros de 24, 48 y 72 horas, además de abrazos simbólicos, “ruidazos”, festivales en la puerta del hospital, radios abiertas bloqueando el ingreso del hospital donde participaron periodistas vinculados al kirchnerismo como Julia Mengolini, movilizaciones al Ministerio de Salud, Plaza de Mayo y el Congreso, además de asambleas permanentes, entre otros”, dicen desde el oficialismo para intentar justificar su avanzada contra las cabezas gremiales que forman parte del centro de salud.

Desde la intervención, afirman desde el Gobierno, el Garrahan inició una nueva etapa “con una gestión basada en el orden, la planificación, la inversión estratégica y la eficiencia operativa, donde tanto el personal como los niños son la prioridad”.

La realización del video fue habilitada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y trabajada en conjunto por los equipos de comunicación que forman parte de las arcas de Karina Milei y Santiago Caputo. Como si la interna insoslayable que la hermana del presidente y su asesor favorito no existiese, el Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría, y el Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira, encabezaron juntos la producción de una nueva pieza que busca generar indignación a costa de desviar el foco de los conflictos políticos y económicos que atraviesan la tambaleante gestión de Javier Milei.

“No es casual que intenten retomar la agenda vinculada al principal hospital de pediatría del país. Tardíamente se dieron cuenta de que perdieron por goleada la batalla ante la opinión pública, y luego de asfixiar al Garrahan a más no poder, ahora quieren usufructuar sus logros, justamente valorados por la población. Así, tienen el propósito de acallar nuestras denuncias sobre un vaciamiento que continúa”, respondió el secretario general de la Junta Interna de ATE, Alejandro Lipvcovich.