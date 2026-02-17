17 de febrero de 2026 Inicio
La oposición pone en duda el quorum en Diputados para tratar la reforma laboral

"Hay que ver si el oficialismo lo consigue", advirtió la legisladora de Provincias Unidas Gisela Scaglia, previo a confirmar que su bloque no se sentará en las bancas para habilitar el debate. "Llevarlo así a las apresuradas para que el jueves se sesione, me parece que envuelve una lógica caprichosa y un apuro que no debiera ser tal", argumentó.

El Gobierno quiere que el jueves se trate en Diputados la reforma laboral. 

A días de que el Gobierno busque aprobar, con cambios, el proyecto de ley de reforma laboral, desde la oposición dialoguista salieron a poner en duda la sesión y adelantaron que no darán quorum para habilitar el debate. "Hay que ver si el oficialismo lo consigue", advirtió este martes la legisladora de Provincias Unidas Gisela Scaglia, previo a confirmar que su bloque no se sentará en las bancas argumentando que el oficialismo planea un debate a las express y a las apuradas.

El Congreso y una semana clave en el cierre de las extraordinarias.
Semana caliente en el Congreso: del paro general por la reforma laboral a la baja de la edad de imputabilidad

"Yo creo que hay un ánimo de que Argentina tenga una reforma laboral. Me parece que arriesga mucho el Gobierno apresurando las cosas cuando en verdad llevar la discusión al tiempo que estamos proponiendo muchos, una oposición que entiende que tiene que haber reforma laboral para generar más empleos y pedimos cambios que sean positivos", señaló en un primer momento la diputada.

Para luego agregar: "Llevarlo así a las apresuradas para que el jueves se sesione, me parece que envuelve una lógica caprichosa y un apuro que no debiera ser tal. No existe esa razón para hacerlo de esa manera”.

Gisela Scaglia vicegobernadora Santa Fe
Gisela Scaglia adelantó que Provincias Unidas no dará quorum el jueves en Diputados.

Para Scaglia, "hay un tema que quieren que el Presidente llegue el 1º marzo con la reforma y poder decirlo. Yo no encuentro otra razón”. Ante la consulta, en una entrevista por Urbana Play, si Provincias Unidas dará el quorum en la sesión la respuesta fue contundente: "No".

De todas maneras, puso reparos al entender que quizá el oficialismo pueda conseguirlo con otros diputados. "Yo no lo sé, es probable que lo consiga. Nosotros entendemos que así de esta manera es muy difícil dar ese quórum”.

El Gobierno también puso en duda el debate de la reforma laboral en Diputados

La senadora Patricia Bullrich, reconoció errores en el artículo de las licencias médicas del proyecto de ley de reforma laboral y puso en duda los plazos legislativos para su aprobación con cambios, y que vuelva luego al Senado.

“Si tocamos una coma y vuelve al Senado, tardará una semana más", comentó la exministra de Seguridad, a lo que agregó: "No sabemos si este jueves van a votar en Diputados. No sé cómo va a ser".

El oficialismo contaría con los apoyos suficientes para poder aprobar la norma en general en Diputados, aunque, tras el pedido de modificaciones, no saben si se llegará con los tiempos. En ese sentido, comentó en TN: "No sé si va rápido a la sesión o no, no sé, es una posibilidad. No sé si vamos a llegar al 1° de marzo”.

El PRO entre el apoyo a la reforma laboral y los cambios en el artículo de licencias

El bloque encabezado por Cristian Ritondo en Diputados anunció que respaldará el proyecto impulsado por el Gobierno, aunque anticipó que buscará cambiar el artículo polémico sobre licencias por enfermedad y revisar el esquema de financiamiento sindical.

“Desde el PRO no quedamos conformes con las modificaciones que se incorporaron a último momento en el régimen de licencias dentro de la reforma laboral. Tal como quedó redactado, el artículo puede terminar perjudicando a los trabajadores, especialmente en lo que respecta a licencias por enfermedad, porque reduce niveles de protección que hoy existen”, destacó el legislador ante la consulta de Infobae.

En el mismo sentido, entiende que "la reducción de los plazos de licencia paga y el cambio en el esquema de remuneración, que deja de garantizar el 100 % del salario durante el período de enfermedad, son aspectos que merecen ser revisados".

Cristian Ritondo
