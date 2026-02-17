El Gobierno les descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro nacional

Desde ATE se plegaron a la medida de fuerza convocada por la CGT, e incluso planean realizar una movilización al Congreso para el jueves, día que Diputados trataría el proyecto. No habrá colectivos, trenes, subtes ni transporte aéreo.

En una semana caliente en materia legislativa, el Gobierno confirmó este martes que le descontará el día a los empleados estatales que se sumen al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral para el jueves 19 de febrero, fecha que el proyecto será tratado en el la Cámara de Diputados, luego de obtener la media sanción en el Senado.

La advertencia del Gobierno a la prensa previo al paro general: "Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán"

La noticia fue confirmada a Ámbito por fuentes de Casa Rosada, al ratificar que aplicará descuentos salariales a los empleados públicos que no trabajen durante la huelga prevista.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmaron que se plegarán a la medida de fuerza, e incluso planean realizar una movilización al Congreso, pese que desde la central obrera aclararon que era sin marcha en las calles.

Para el cuarto paro general al gobierno de Javier Milei, el panorama en las calles será otro con respecto a los anteriores ya que esta vez no habrá colectivos, trenes, subtes, taxis ni vuelos de cabotaje . Todos los sindicatos de medios de transporte de pasajeros a nivel nacional confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza y se espera que el acatamiento sea masivo.

“No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores” , consideró, Rodolfo Aguiar, titular del ATE, en una entrevista por radio La Red, al hacer referencia al debate en la Cámara alta.

Por su parte, Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó este martes que se paralizará se manera completa todo el transporte durante el paro nacional convocado por la CGT. “Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT, que lo va a notificar este miércoles en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana”, anticipó el dirigente en Infobae.

Paro contra la reforma laboral: cuáles son los gremios y sindicatos afectados

A continuación, los principales gremios y sindicatos que podrían verse alcanzados por la reforma laboral:

Transporte

Unión Ferroviaria

La Fraternidad

Unión Tranviarios Automotor (UTA)

Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro

Sindicato de Peones de Taxis

Transporte aéreo

Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)

Asociación del Personal Aeronáutico (APA)

Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA)

Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA)

Estatales y servicios públicos

Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)

Asociación Trabajadores del Estado (ATE)

Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA)

Gremios legislativos y judiciales

Educación

Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA)

Unión Docentes Argentinos (UDA)

Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)

Gremios docentes universitarios

Comercio y servicios financieros

Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS)

Asociación Bancaria (La Bancaria)

Industria y producción

Unión Obrera Metalúrgica (UOM)

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)

Luz y Fuerza

Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación

Construcción y afines

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)

Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA)

Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA)

Puertos y logística

Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval

Sindicatos de estibadores y trabajadores portuarios

Gastronomía y turismo

Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA)

Sector rural

Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)

Las dos CTA también se suman

La medida no quedará circunscripta a la CGT. Tanto la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) como la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T) confirmaron su acompañamiento.

En la CTA Autónoma, confluyen gremios como ATE y organizaciones del sector estatal y social. En la CTA-T, referenciada en CTERA y otros sindicatos docentes y estatales, el rechazo a la reforma se centra en la pérdida de derechos adquiridos y en la posible fragmentación de la negociación colectiva.