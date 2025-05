Para Guillermo Francos, "está mal que alguien haya usado IA para hacer un video"

El jefe de Gabinete le bajó el tono a las declaraciones de Javier Milei y aseguró que el fake de Mauricio Macri "es algo que no corresponde". Sobre la acusación del expresidente contra Santiago Caputo comentó que "tendrá que demostrarlo en la Justicia".

Las elecciones legislativas se tiñeron de acusaciones cruzadas luego de que militantes libertarios difundieran un video hecho con IA contra el PRO. Para el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, "está mal que alguien haya utilizado IA para hacer eso, no corresponde".

"No sé qué decir eso de cristal, me parece que todos tienen derecho a hacer críticas y denuncias que crean competentes", opinó sobre los dichos de Javier Milei.

"Asimismo Francos desestimó que este episodio pudiera incidir en la alianza con el PRO pensando en las elecciones en Provincia: No creo que afecte, juegan. Una cosa es que me parezca mal lo que hicieron y otra es que cuando se juegan intereses políticos más importantes no podamos ponernos de acuerdo. Yo reafirmo que lo del video está mal", concluyó.

Javier Milei le contestó al PRO tras las acusaciones de campaña sucia: "Macri es un llorón"

El presidente Javier Milei, quien votó en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que Mauricio Macri "es un llorón" y que el PRO busca usar la polémica del video generado con IA para "victimizarse" porque son un partido político que "se está extinguiendo".

De esta manera, el mandatario redobló la apuesta a pesar de que el Tribunal Electoral porteño ordenó que la red social X elimine las publicaciones del video "en un plazo improrrogable de dos horas a partir de la notificación", luego de que el PRO presentara denuncias ante la Justicia electoral y penal.

Milei llegó a las 11:20 de este domingo a la sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el barrio porteño de Almagro, acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. "Tranquilo. Que se pueda expresar la gente", sostuvo respecto a sus expectativas para la jornada.

Consultado sobre las declaraciones de los dirigentes del PRO, que acusaron a trolls libertarios de atacar a su espacio, el Presidente desestimó las denuncias: "Se los ve muy de cristal". También aseguró que la única campaña sucia fue "la que hizo el PRO".

Javier Milei voto elecciones legislativas CABA 18-05-25

El Presidente llegó a votar acompañado por su hermana, Karina Milei.

"Ellos tratan de victimizarse porque saben que son una fuerza que se está extinguiendo", sostuvo, y señaló que el acuerdo entre La Libertad Avanza y el partido amarillo en la provincia de Buenos Aires "está muy avanzado a pesar de que no quiera Macri". "Está hecho un llorón, puro cristal", afirmó sobre el expresidente.

Milei se mostró confiado respecto al resultado que obtendrá la lista encabezada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. "La cábala es haber trabajado bien y esperar el veredicto de la gente", subrayó.

Noticia en desarrollo.-