Votó Leandro Santoro y cargó contra La Libertad Avanza por la campaña sucia: "Quiero expresar mi más alta condena"

El candidato principal por Ahora Buenos Aires emitió su voto e invitó a los porteños a acercarse a los comicios. Además, criticó duramente al ala libertaria por el video realizado con IA: "No tiene antecedentes en la historia de la democracia".

A diferencia de Lucille Levy, quien optó por no meterse en la polémica entre el PRO y La Libertad Avanza, tras los videos difundidos por el ala libertaria en los que, a través de IA, Mauricio Macri y Lospennato instaban a votar por Manuel Adorni.

"Lo que pasó anoche no tiene antecedentes en la historia de la democracia y quiero expresar mi más alta condena. Hablo de la trampa. Quiero que me entiendan algo. Tengo que ser responsable con la ley porque hay veda, pero se han vulnerado derechos de la democracia", expresó sobre lo ocurrido.

Santoro le pidió "responsabilidad" a los dirigentes y a los votantes, por lo que remarcó: "Como porteños tenemos que ser responsables y pedirles que participen y que controlen. Lo que vimos anoche no tiene antecedentes. Lo que está ocurriendo es que estamos viviendo una nueva época, entiendo también el contexto donde parece que hay zonas grises que no hay cosas definidas".

"Un dirigente político tiene que enviar mensajes claros y esto no se hace, por mas que la ley específicamente no lo haya contemplado, hay cosas que no se hacen porque a la democracia la defienden las instituciones y los dirigentes. Jefes de Gobierno y Presidente tienen que ser los primeros", señaló tras votar en una escuela de San Cristóbal.

Por último, el candidato peronista indicó: "Están otros espacios poiticos que intentan embarrar la cancha aprovechando estos grises. Pero hay que ser conscientes, la ciudadanía argentina está compuesta por distintos sectores etarios. Hay cosas que son graciosas para algunos, pero también hay gente grande que se confunde y tiene derecho a estar tranquila y reflexionar su voto. Los problemas de la argentina se resuelven con unidad y no con violencia".