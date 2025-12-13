Este es el perfume favorito de Marta Fort: impacto por su precio La hija de Ricardo Fort sorprendió al revelar detalles sobre su fragancia predilecta y generó revuelo por el valor de este producto exclusivo. + Seguir en







El exclusivo perfume de Marta Fort sorprende por su precio en Argentina. @martacfort

La elección de Marta Fort volvió a instalar el debate sobre perfumes de alta gama.

La joven expuso que utiliza su fragancia incluso en momentos informales, como en la playa.

La composición aromática del producto destaca por su intensidad cítrica y floral.

Su precio en Argentina generó sorpresa por tratarse de una versión pequeña y de venta limitada. Marta Fort volvió a instalarse entre los temas más comentados en las redes sociales después de revelar cuál es la fragancia que usa todos los días. La joven contó que su aroma habitual es Mandarino Di Amalfi, una de las propuestas más exclusivas de Tom Ford, y el dato generó repercusión inmediata por la categoría del producto y por el valor que suele manejar en el mercado internacional. Incluso sorprendió que lo utilice para situaciones cotidianas, como ir a la playa, lo que reforzó la curiosidad sobre el costo real de la fragancia.

La influencer también adelantó que planea llevar este mismo perfume durante su próxima estadía en uno de sus destinos favoritos, lo que incrementó aún más la atención sobre su elección. La conversación no solo se centró en su gusto personal, sino en el monto inesperado que se asocia a esta creación de lujo, un detalle que despertó especulación y comentarios entre sus seguidores, especialmente porque se trata de una presentación considerada de alta gama.

La mención de Mandarino Di Amalfi volvió a posicionar al universo Tom Ford en el centro de la escena digital. Su combinación de notas cítricas, florales y una base cálida explica parte del fanatismo por esta esencia, pero lo que realmente potenció la discusión fue el impacto de su precio, ubicado entre los más elevados del mercado. Ese detalle fue suficiente para que la elección de Marta se convirtiera en tendencia y generara debate en múltiples plataformas.

Marta Fort perfume 2 Mandarino Di Amalfi, la fragancia que usa Marta Fort, pertenece a la línea más exclusiva de Tom Ford. juleriaque Cuál es el perfume favorito de Marta Fort El perfume elegido por Marta Fort es Mandarino Di Amalfi, una fragancia perteneciente a la línea Private Blend de Tom Ford, conocida por reunir algunas de las composiciones más exclusivas de la marca. Se trata de un perfume de perfil cítrico aromático, diseñado para ofrecer una sensación fresca y de alta intensidad desde la primera aplicación.

Dentro de su estructura olfativa, la salida combina mandarina, limón y pomelo, elementos que le dan un carácter brillante. En el centro aparecen el jazmín y el azahar, dos notas que aportan un matiz floral moderado y ayudan a equilibrar la frescura inicial.