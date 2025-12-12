12 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La UCR tiene nuevo presidente: Leonel Chiarella, el más joven de la historia

El intendente de Venado Tuerto, hombre del mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, será el reemplazante de Martín Lousteau, tras un acuerdo entre los gobernadores de Provincias Unidas.

Por
El hombre de Pullaro tiene 36 años y era vicepresidente de la UCR Santa Fe.

El hombre de Pullaro tiene 36 años y era vicepresidente de la UCR Santa Fe.

La Unión Cívica Radical (UCR) designó este viernes al nuevo presidente del Comité Nacional: se trata de Leonel Chiarella, un joven de 36 años, intendente de Venado Tuerto, que fue elegido con 81 votos, tras un acuerdo entre los gobernadores de Provincias Unidas.

El Congreso argentino se prepara para discutir la eutanasia en 2026.
Te puede interesar:

Buscan regular la eutanasia en Argentina: la UCR presentó un proyecto en Diputados

Sin la presencia de los mandatarios de Mendoza, Alfredo Cornejo y de Chaco, Leandro Zdero, y con 90 integrantes de los 106 que conforman el Plenario de Delegados, se eligió al nuevo titular del partido centenario en el comité de Alsina 1786. Además, estuvieron representados la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

Chiarella, abogado y militante radical, es actualmente el vicepresidente de la UCR Santa Fe, y fue impulsado por los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y el exmandatario de Jujuy Gerardo Morales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leonelchiarella/status/1999581187053064549&partner=&hide_thread=false

De este modo, Chiarella se convirtió en el presidente más joven de los 134 años de historia del radicalismo. Superó al cordobés Gabriel Oddone que asumió con 41 años luego de la muerte de Marcelo T de Alvear en 1942 e Hipólito Yrigoyen que asumió con 45 años en 1897.

“Muchos decían que esto es ‘agarrar una papa caliente’. Este es el desafío más hermoso de nuestra vida política. Venimos con mucha humildad y militancia, con madurez para llevar adelante un proceso de diálogo en el partido para recorrer y estar presente en cada provincia”, expresó Chiarella, durante su asunción.

Además, añadió: “Para nosotros es muy importante este momento del país, de una grieta que sólo beneficia a los que forman parte de la grieta. Queremos decirle a la sociedad que hay otra forma de ejercer la política y lo decimos no porque sean ideas, son los hechos que respaldan las gestiones de nuestros cinco gobernadores y más de 500 intendentes”.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Martín Lousteau.

La UCR negocia su nueva conducción y se encamina a designar a un intendente santafesino

La Justicia le ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad. 

Revés para el Gobierno: la Justicia le ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Federico Sturzenegger. 

Reforma laboral: el Gobierno defendió los cambios en vacaciones, indemnizaciones y horas extras

Patricia Bullrich le contestó a Cristina Kirchner.

Patricia Bullrich cruzó a Cristina por las críticas al Gobierno: "Tenga la decencia de no opinar..."

Cristina Kirchner cuestionó la política económica del Gobierno.

Tras el dato de inflación, Cristina cuestionó la política económica: ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?

Cancillería rechazó la explotación de yacimientos en Malvinas.

Malvinas: Cancillería rechazó el avance de licencias británicas e israelíes sobre el yacimiento Sea Lion

Rating Cero

El artista peruano de 28 años actuará por primera vez en el Monumental.
play

Quién es Willy Bronca, el telonero que eligió María Becerra para sus shows en el Monumental

Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador
play

Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador: de cuál se trata

Si te gustan series como Marianne, Midnight Mass o The Haunting of Hill House, NOS4A2 puede convertirse en tu próxima obsesión.
play

Esta serie de fantasía y terror es de lo más visto en Netflix y está basada en un famoso comic: cuál es

Presenta una historia sobre el trauma infantil y la amistad donde los protagonistas del Club de los Perdedores deben enfrentar sus peores miedos.
play

Una secuela que no te deja dormir: esta película de una famosa novela de Stephen King llegó a Netflix y es tendencia

Miguel Ángel Rodríguez terminó en el piso.

Duro accidente en MasterChef Celebrity: se cayó un participante y preocupó a todo el equipo

¿Quién quedará eliminado?

Se filtró el nombre de la próxima eliminada de MasterChef: "Si se graba a esa hora, ella no está"

últimas noticias

El hombre de Pullaro tiene 36 años y era vicepresidente de la UCR Santa Fe.

La UCR tiene nuevo presidente: Leonel Chiarella, el más joven de la historia

Hace 11 minutos
Agustín Ramos intentó matar a su novia a puñaladas y estaba prófugo.

Intento de femicidio en Solano: capturaron en Chaco al joven que intentó matar a su novia

Hace 22 minutos
Ambos candidatos cerraron sus campañas esta semana confiados en que ganarán el balotaje presidencial chileno.

Chile elige nuevo presidente: qué dicen las encuestas sobre el resultado del balotaje

Hace 59 minutos
La industria textil es una de las más golpeadas del 2025.

La actividad industrial volvió a caer en octubre: operó con solo el 61% de su capacidad instalada

Hace 1 hora
play
El artista peruano de 28 años actuará por primera vez en el Monumental.

Quién es Willy Bronca, el telonero que eligió María Becerra para sus shows en el Monumental

Hace 1 hora