La UCR tiene nuevo presidente: Leonel Chiarella, el más joven de la historia El intendente de Venado Tuerto, hombre del mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, será el reemplazante de Martín Lousteau, tras un acuerdo entre los gobernadores de Provincias Unidas. Por + Seguir en







El hombre de Pullaro tiene 36 años y era vicepresidente de la UCR Santa Fe.

La Unión Cívica Radical (UCR) designó este viernes al nuevo presidente del Comité Nacional: se trata de Leonel Chiarella, un joven de 36 años, intendente de Venado Tuerto, que fue elegido con 81 votos, tras un acuerdo entre los gobernadores de Provincias Unidas.

Sin la presencia de los mandatarios de Mendoza, Alfredo Cornejo y de Chaco, Leandro Zdero, y con 90 integrantes de los 106 que conforman el Plenario de Delegados, se eligió al nuevo titular del partido centenario en el comité de Alsina 1786. Además, estuvieron representados la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

Chiarella, abogado y militante radical, es actualmente el vicepresidente de la UCR Santa Fe, y fue impulsado por los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y el exmandatario de Jujuy Gerardo Morales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leonelchiarella/status/1999581187053064549&partner=&hide_thread=false Quiero compartirles algo que me llena de orgullo: hoy me toca asumir como presidente de la @UCRNacional



Vamos a trabajar para consolidar una UCR moderna, protagonista, que gestiona y resuelve los problemas de la gente!



Gracias al gobernador Maxi Pullaro por el respaldo para… pic.twitter.com/K57CS1Byr2 — Leonel Chiarella (@leonelchiarella) December 12, 2025 De este modo, Chiarella se convirtió en el presidente más joven de los 134 años de historia del radicalismo. Superó al cordobés Gabriel Oddone que asumió con 41 años luego de la muerte de Marcelo T de Alvear en 1942 e Hipólito Yrigoyen que asumió con 45 años en 1897.

“Muchos decían que esto es ‘agarrar una papa caliente’. Este es el desafío más hermoso de nuestra vida política. Venimos con mucha humildad y militancia, con madurez para llevar adelante un proceso de diálogo en el partido para recorrer y estar presente en cada provincia”, expresó Chiarella, durante su asunción.

Además, añadió: “Para nosotros es muy importante este momento del país, de una grieta que sólo beneficia a los que forman parte de la grieta. Queremos decirle a la sociedad que hay otra forma de ejercer la política y lo decimos no porque sean ideas, son los hechos que respaldan las gestiones de nuestros cinco gobernadores y más de 500 intendentes”. Embed La UCR eligió como nuevo presidente a Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto. Tiene 36 años. La secretaria general será Piera Fernández, expresidenta de la FUA, la dirigente que se destacó mucho en las marchas universitarias del año pasado. Hay una novedad ahí. pic.twitter.com/MqLzDFInXP — Gabriela Pepe (@gabyspepe) December 12, 2025