Elecciones CABA 2025: la Justicia ordenó que la red social X elimine las publicaciones con el video de Mauricio Macri hecho con IA

El texto ordena además remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal "a fin de que, en uso de sus facultades determine el cauce -si es que alguno- que corresponde otorgar a la denuncia expuesta".

La resolución se emitió durante la madrugada del domingo, a pocas horas del inicio de las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante la noche del sábado se difundieron imágenes realizadas con Inteligencia Artificial donde se utilizó la imagen de Macri y Lospennato con el fin de tergiversar información sobre las candidaturas de su partido político.

Ante la repercusión del hecho, desde el espacio Buenos Aires Primero se concretó la denuncia ante el Tribunal Electoral de la Ciudad.

Tribunal Electoral porteño CABA Ciudad de Buenos Aires video Mauricio Macri Silvia Lospennato Elecciones 2025 18 mayo Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

Mauricio Macri responsabilizó a Santiago Caputo por el "intento de fraude digital": "Rompe las reglas del juego"

En medio del escándalo por el video realizado con IA difundido por los libertarios en el que se veía a Silvia Lospennato y a Mauricio Macri declinar su candidatura y llamaba a apoyar a Manuel Adorni, el expresidente Mauricio Macri responsabilizó a Santiago Caputo por el "intento de fraude digital".

"Lo que vivimos ayer es una locura, rompe todas las reglas de juego. En 20 años nunca tuve que convocarlos para hablar de un intento de fraude. Y no me vengan con que son unos tuiteros sueltos cuando el hombre más poderoso según el Presidente de su gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con IA, como el Gordo Dan, como Álvarez y no sé cuántos más", lanzó durante el tradicional desayuno del PRO en el Café Tortoni.

Luego, agregó: "Y segundo, esto tiene que ver con lo que se ha venido comentando en las últimas semanas. Sin dudas tener el rumbo económico correcto es fundamental, pero no alcanza si no fortalecemos las instituciones, las reglas de juego y la cultura política para generar el nivel de confianza que se necesita en Argentina para construir un futuro mejor para todos".

Macri enseguida opinó que "esto no les va a funcionar, porque hay un montón de gente indecisa que espera una alternativa para no volver al kirchnerismo, un cambio con equilibrio, responsable. Y esto que hicieron ayer, que empezó a la mañana mostrando videos de inundaciones en la Ciudad de hace 15 años".

"No les va a funcionar porque es una cosa de loquitos, y para sacar el país adelante necesitamos gente equilibrada que genere confianza y responsabilidad. Lo lamento profundamente porque nunca tuvimos que hablar de esto una mañana de la elección, pero lo vamos a superar como superamos muchas otras cosas", aseguró.

El líder del PRO comentó que, para él, "la campaña ha sido realmente muy violenta, muy agresiva. El cierre que hizo el presidente Milei fue sumamente agresivo. Hoy vayamos todos a votar y los próximos días serán un período de reflexión".

Pese a los ataques a los libertarios y principales referentes de La Libertad Avanza, el expresidente decidió despegar de las acusaciones al presidente Javier Milei. "Hago responsables a los que han tuiteado lo que han tuiteado, que tenían una clara vocación de dañar el raciocinio y la decisión de la gente diciendo que nosotros nos retirábamos de la elección. Un disparate jamás visto", cerró.

En el marco de un posible acuerdo con LLA pensando en las elecciones provinciales, antes de ingresar a votar el presidente del PRO no quiso hablar de "una relación rota", pero reconoció que "el presidente Milei dejó que pasaran un montón de cosas, no era lo que todos esperábamos".

"Muchos queríamos un cambio pero con equilibrio, que haya respeto, entre los ciudadnos y los medios de comunicación. No sé si estaba al tanto del video, pero empoderó a gente que hace estas cosas", concluyó.

Campaña sucia: trolls libertarios difunden fake news a favor del candidato del oficialismo nacional

En plena veda electoral, de cara a las próximas elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, la campaña sucia no se toma respiro y continúa en las redes sociales. En las últimas horas, trolls libertarios viralizaron un video fake, hecho con Inteligencia Artificial, donde aparece el líder del PRO, Mauricio Macri, bajando la candidatura de Silvia Lospennato y llamando a votar al vocero presidencial, Manuel Adorni.

Usuarios como @TommyShelby_30, @ElTrumpista, @jdoedoe101101 y el misterioso @MileiEmperador de las tantas cuentas libertarias que propagan fakes a favor del partido La Libertad Avanza, y hasta el reconocido militante y propagandista oficialista Daniel Gordo Dan Parisini se hicieron cargo de difundir la fake news en una clara campaña sucia que busca polarizar el voto porteño.

"Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Lospennato. Y yo sé, se preguntarán por qué, y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la Ciudad y eso no lo podemos permitir", comenzó el video, con una imagen distorsionada de Macri.

Embed "Lospennato":

Porque Macri anunció la baja de su candidatura a la legislatura porteña. pic.twitter.com/FeCnZc0YNC — Tendencias (@TTendenciaX) May 17, 2025

Allí, el mensaje principal de la fake news resonó con fuerza: "Por eso te pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Si bien recientemente tuve diferencias con el presidente Milei, ustedes bien saben que siempre voy a defender la República y las instituciones".

El viral, que busca ensuciar una campaña reñida entre 17 fuerzas de distintos tintes políticos, está enfocada en restarle votos a la candidata del oficialismo porteño. "Cuando vayas a votar mañana por cuestiones técnicas y de tiempo, la lista de Silvia seguirá apareciendo en la pantalla. Por esto este mensaje, votemos todos al candidato del presidente Milei y no permitamos que el kirchnerismo gane en la Ciudad de Buenos Aires", cerró el video fake.

"Frenemos al kirchnerismo, votando a Manuel Adorni", fue la frase final de uno de los tantos mensajes falso que se difundieron durante la semana, en el campo virtual, donde también se derime una elección que no parece tener límites.