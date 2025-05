Jorge Macri pidió que "todas las fuerzas democráticas" repudien el video falso de Mauricio Macri

Consultado sobre el video creado con inteligencia artificial que se creó para anunciar que, supuestamente, el PRO bajaba su lista, aseguró que "todas las fuerzas democráticas de la Argentina tenemos que estar en contra de actitudes como esta que intentan generar confusión, roban identidad, mienten y rompen la veda".

"Es muy grave, es de una gravedad institucional inmensa. Esperemos que la Justicia avance rápido porque, más allá de algunas cuentas con alias, hay cuentas que retuitearon y comentaron que son identificadas, así que van a tener que responder en la Justicia", advirtió en el móvil con Diego Gabriele.

Macri insistió en que es "muy grave" que se use la IA "para mentir, para generar confusión, para usar la identidad de alguien diciendo otra cosa", más aún "en un momento de veda y contra un espacio político contra el que estás compitiendo. Es muy grave y muy serio", subrayó.

Antes, en rueda de prensa, el jefe de Gobierno lamentó "mucho lo ocurrido". "Se rompieron límites y por eso hicimos demandas penales y electorales. Es muy importante que esto sea un antecedente, que no se vuelva a repetir en la Argentina", sostuvo.

Aunque no apuntó directamente contra La Libertad Avanza (LLA), Macri remarcó que "no son solamente cuentas no identificadas: algunas tienen nombres de personas que se han hecho públicas gracias al Gobierno y que son voceros del Gobierno de forma permanente".