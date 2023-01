Para Gerardo Zamora "hay una connivencia" entre la Corte Suprema y el gobierno de la Ciudad

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora , señaló que "hay una connivencia" entre la Corte Suprema y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cuestionó al juez Horacio Rosatti por asumir "roles que no le corresponden". Además, consideró que el presidente del máximo tribunal no está "en condiciones morales" ni tiene "la legitimidad" para seguir en ese cargo.

"Hay una connivencia, que yo denuncié penalmente. Los chats que trascendieron, que no han sido aclarados, ni tampoco negados por el Poder Judicial, la verdad que implican una connivencia", explicó Zamora, en una entrevista con Télam.

"El vocero de la Corte (por Silvio Robles) se chatea con el Ministro de Justicia (Marcelo D'Alessandro) y dicen cómo va a ser el fallo, hasta en forma jocosa, y el fallo sale de esa manera. Obviamente, hay una connivencia. Y eso es uno de los causales del juicio político al presidente Rosatti", agregó.

Zamora consideró que Rosatti no está "en condiciones morales" ni tiene "la legitimidad" para seguir siendo presidente de la Corte.

"No le estoy pidiendo la renuncia ni nada. Que se someta al juicio político, pero no tiene la legitimidad. Hay, por parte de la oposición, una idea de que mejor que gobierne Rosatti. Pero para eso están el Congreso y el Ejecutivo, que fueron elegidos por el pueblo. Rosatti está para otra cosa. Está tomándose atribuciones que no le corresponden y además está sospechado de connivencia en dos hechos fundamentales: en cooptar el Consejo de la Magistratura y arreglar un fallo judicial a favor de una de las partes", apuntó.

La polémica por los fondos de la coparticipación

Respecto de la puja por los fondos coparticipables que reactualizó la histórica controversia entre centralismo y federalismo, Zamora puntualizó que "hoy el federalismo está en conflicto".

"Es un problema de más de dos siglos: la conformación de nuestra nación y la asimetría que se ha producido por falta de federalismo. Nuestro país federal muchas veces ha tenido momentos, decisiones y a veces también conflictos, desde el unitarismo", puntualizó el gobernador santiagueño.

"El centralismo ha tenido mucho que ver en las decisiones: el centralismo porteño. Y no estoy hablando de los porteños como habitantes de ese espacio de poco más de 200 km2 de superficie, sino casualmente de lo que se concentra ahí", añadió.

Zamora consideró que a las provincias argentinas se las subestima "desde el centralismo porteño" y cuestionó los beneficios de los que goza la Ciudad de Buenos Aires a pesar de ser un distrito que "no produce nada".

larreta conferencia coparticipación Télam

"Santiago del Estero es la sexta provincia con balanza comercial en dólar positivo, ¿y qué es la Ciudad de Buenos Aires? La última provincia y la peor con balanza negativa. Ni siquiera es una provincia. Y además no produce nada. ¿Cómo no va a tener balanza negativa si no produce nada?", se preguntó Zamora.

Sin embargo, el gobernador santiagueño señaló que las opiniones políticas y los análisis periodísticos que se realizan cuando se observa la situación "con ese prisma porteño, prácticamente nos dicen que ellos nos mantienen".

"Que nos vengan a buscar de Comodoro Py"

El gobernador santiagueño aseguró que repudiar el fallo de la Corte sobre los fondos de la coparticipación le trajo enemigos e incluso denuncias en su contra, aunque sostuvo que "no se moverá de la posición" a pesar de los "ataques" y de las amenazas de "meterlo preso".

"Aquí estamos, que nos vengan a buscar de allá de Comodoro Py, ¿de ahí se maneja todo, no?", desafió en un tramo de la entrevista con Télam sin ocultar un cierto tono de ironía.

En la misma lógica, se refirió a Patricia Bullrich, una de las presidenciables de Juntos por el Cambio, al plantear que "la presidenta del PRO ha dicho que el objetivo de ellos es que desaparezca el peronismo", para luego replicar que él, que se identifica como radical, "si es parte del peronismo tendrá que desaparecer".

Patricia Bullrich

"Creo que lo que tenemos que hacer, entre todos, es que nadie desaparezca. Hagamos el esfuerzo para que este país salga adelante", exhortó.

Consultado por el fallo del máximo tribunal sobre los fondos coparticipables adicionales que Macri le transfirió a la Ciudad, Zamora lo definió como "un avasallamiento al federalismo y además algo que indigna".

"Ese fallo le da dinero a la ciudad más rica del país por encima de lo que el Congreso fijó en exceso ya, para la transferencia a la Policía Federal. ¿A dónde va a ir a parar ese dinero? No solo a la ciudad más rica del país en desmedro del resto, sino que, como ya ha sido de público conocimiento, también a la baja de los impuestos a los bancos, o sea a los ingresos brutos de la elite, de acuerdo al proyecto que ha enviado y prometido el jefe de gobierno de esa Ciudad", cuestionó.