31 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Los principales conceptos de la carta de Cristina Kirchner tras las elecciones

La expresidenta compartió en sus redes sociales un documento donde analizó el triunfo del oficialismo en la mayoría del país y llamó a reflexionar al peronismo. "No me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones", sentenció.

Por
La expresidenta compartió un texto para analizar la derrota del peronismo en gran parte del país. 

La expresidenta compartió un texto para analizar la derrota del peronismo en gran parte del país. 

Tras las elecciones legislativas del domingo, la expresidenta Cristina Kirchner compartió una carta donde analizó el triunfo del oficialismo en gran parte del país y llamó a reflexionar al peronismo. El documento, titulado A los compañeros y compañeras militantes, agradece el apoyo a "los compañeros y compañeras que trabajaron a lo largo y a lo ancho del país".

Te puede interesar:

Cristina, tras la derrota en las elecciones: "Al viejo antiperonismo se le sumó otro factor: el miedo"

Desde su domicilio en San José 1111 del barrio porteño de Constitución, en el cual cumple la condena por la causa Vialidad, Cristina escribió un texto de cuatro páginas donde se explayó respecto al panorama político nacional tras la dura derrota del peronismo en las últimas elecciones.

Mediante un posteo en su red de X, la expresidenta escribió "a los compañeros y compañeras militantes: en primer lugar quiero dar un profundo reconocimiento y agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que trabajaron a lo largo y a lo ancho del país en nombre del peronismo para estas elecciones".

"Al mismo tiempo, con el objetivo de contextualizar los comicios del pasado domingo, de manera tal que permitan leer correctamente el resultado de las mismas; y para aportar nuestra visión sobre lo que viene y lo que hay que hacer; quiero compartir algunas reflexiones, observaciones y datos", sentenció.

En relación con la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires, la expresidenta cuestionó el desdoblamiento de las elecciones por parte del gobernador Axel Kicillof y aseguró que "ese 14 de abril, en la misma publicación en la que advertía lo que consideraba un error político, también sostuve con mayúsculas: 'Dios quiera que me equivoque'. Lo hice de corazón y por un motivo muy sencillo: 'No me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones'; como también se lo dije personalmente al Gobernador".

Doc Cristina

El análisis de Cristina Kirchner tras las elecciones legislativas:

  • Cristina Kirchner explicó que "todos los presidentes, salvo De La Rúa y Alberto Fernández, ganaron la primera elección parlamentaria siguiente. Es más, la parlamentaria con mayor porcentaje en la PBA, la ganó Néstor Kirchner en el 2005, cuando obtuvo el 45,77% de los votos, con el 77,38% de participación electoral. ¿Ganar la elección intermedia garantiza el resultado de la siguiente elección presidencial? De ninguna manera. Macri ganó con el 42% en 2017 y no pudo ser reelecto. Es más, el partido que ganó las parlamentarias en el año 2021, en el año 2023 ni siquiera entró al Balotaje. Permítanme entonces, en este punto, un homenaje a mi compañero de vida en esta semana de Octubre. Néstor decía: “no hay derrotas definitivas ni triunfos eternos”.

  • "También remarcó que todos los gobernadores peronistas (Ziliotto de La Pampa, Quintela de La Rioja, Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Insfrán de Formosa) ganaron en estas elecciones parlamentarias. La excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento".

  • "Para la expresidenta esta decisión “la diferencia de casi 14 puntos en la elección del 7 de septiembre en PBA, operó como una PASO o balotaje que permitió reagrupar el voto antiperonista en la elección del pasado 26 de octubre. Nada nuevo bajo el sol”.

  • "Al viejo antiperonismo se le sumó otro factor: el miedo; un actor determinante ante la posibilidad de una crisis política que terminara agravando la ya terrible situación de la gente de a pie. Algunos creyeron que si el gobierno perdía la elección de medio término, se caía. Unos en forma absolutamente interesada y otros por estupidez, agitaban desde medios y discursos esa posibilidad".

  • "Aun así y en términos estrictamente electorales la suma de los votos peronistas a nivel nacional fueron del 35% frente al 40% de LLA. Resultado que se materializa en un marco de alarma política y social por el creciente ausentismo e indiferencia ciudadana frente al acto electoral, que caracterizamos en 2017 en el Parlamento Europeo como insatisfacción democrática".

  • "Sin embargo, es mi deber advertir que se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper el peronismo y el campo nacional y popular en su conjunto. Porque transformar la Argentina en una factoría y quebrar su organización social y política requiere algo más que ganarle una elección. Van a poner en juego todo lo que haga falta. Empezaron apenas un mes y medio después de la muerte del Papa Francisco cuando, en forma inédita y en tiempo récord, ordenaron mi prisión y mi proscripción de por vida para ejercer cargos públicos".

  • "Si algo queda claro es que la dirigencia política, sindical y social en la Argentina está en libertad condicional. El objetivo: que ningún dirigente se atreva a defender los intereses de la Nación y del Pueblo y ejercerlos en favor de un proceso de desendeudamiento de la Argentina para mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías nacionales con trabajo y producción".

  • "A este efecto disciplinador de la persecución política, mediática y judicial, se le suman las maniobras que tienen como objetivo la división y balcanización del campo nacional y popular a través de la cooptación y seducción de dirigentes. Nada nuevo bajo el sol. Es la vieja historia con nuevos métodos. Por eso, como ya dijimos, necesitamos dirigentes con cabeza, corazón y mucho, pero mucho coraje".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La foto del encuentro entre Cristina y Maslatón. 

Maslatón visitó a Cristina: "Merece respeto"

play

Taiana visitó a Cristina en su casa en Constitución: "Está bien, animada y con mucha esperanza"

Cristina Kirchner hizo un duro análisis de la actualidad del país.

El mensaje de Cristina a tres días de las elecciones: "Es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"

Estela y Cristina se reunieron en San José 1111.

El emotivo mensaje de Cristina por el cumpleaños de Estela de Carlotto: "Una de esas personas imprescindibles"

La medida reduce de 35 a 20% los aranceles de importación de 14 categorías.

El Gobierno redujo los impuestos a la importación de juguetes

Los hospitales alcanzados por la medida son Garrahan, El Cruce, Dr. Néstor Kirchner, Hospital SAMIC de El Calafate, Cuenca Alta Néstor Kirchner, Dr. René Favaloro y Néstor Kirchner.

El Gobierno oficializó el aumento de presupuesto para el personal de salud y los hospitales

Rating Cero

Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions.

Revelado: qué planes tenía Marvel para Avengers The Kang Dynasty

¿María Becerra se sumó a una plataformapara adultos?

Quién es la famosa cantante que se sumó a una plataforma para adultos: "Colapsó la página"

Meri Deal es la líder de Toco para vos.

Quién es Meri Deal, la cantante que tuvo un encuentro amoroso con Franco Colapinto

En un video publicado en Instagram, relató que durante la operación le retiraron todos los piercings del rostro.

La notoria transformación de Cande Tinelli tras pasar por el quirófano

La serie empezó a filmarse en Valencia y Madrid.

Se viene en Netflix: la serie que está inspirada en los terribles crímenes de un asesino en serie

María Becerra confirmó el lanzamiento del álbum ﻿QUIMERA.

María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena

últimas noticias

Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions.

Revelado: qué planes tenía Marvel para Avengers The Kang Dynasty

Hace 7 minutos
Según su visión, el trabajo humano se reducirá y el tiempo libre ganará protagonismo.

La teoría de Bill Gates sobre la IA y la jornada laboral: ¿se vienen 2 días de trabajo por semana?

Hace 13 minutos
¿María Becerra se sumó a una plataformapara adultos?

Quién es la famosa cantante que se sumó a una plataforma para adultos: "Colapsó la página"

Hace 15 minutos
Conocé la historia de Jenny Kelly y su actual tratamiento

Sintió algo extraño cuando se bañaba y el diagnóstico cambió su vida: qué descubrió

Hace 15 minutos
En los meses de diciembre a marzo, las playas lucen su mejor versión.

Con acantilados y un mar cristalino: cuál es la playa de Brasil que está cerca de Argentina y es ideal para visitar en 2026

Hace 16 minutos