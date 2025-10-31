Los principales conceptos de la carta de Cristina Kirchner tras las elecciones La expresidenta compartió en sus redes sociales un documento donde analizó el triunfo del oficialismo en la mayoría del país y llamó a reflexionar al peronismo. "No me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones", sentenció. Por







La expresidenta compartió un texto para analizar la derrota del peronismo en gran parte del país.

Tras las elecciones legislativas del domingo, la expresidenta Cristina Kirchner compartió una carta donde analizó el triunfo del oficialismo en gran parte del país y llamó a reflexionar al peronismo. El documento, titulado A los compañeros y compañeras militantes, agradece el apoyo a "los compañeros y compañeras que trabajaron a lo largo y a lo ancho del país".

Desde su domicilio en San José 1111 del barrio porteño de Constitución, en el cual cumple la condena por la causa Vialidad, Cristina escribió un texto de cuatro páginas donde se explayó respecto al panorama político nacional tras la dura derrota del peronismo en las últimas elecciones.

Mediante un posteo en su red de X, la expresidenta escribió "a los compañeros y compañeras militantes: en primer lugar quiero dar un profundo reconocimiento y agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que trabajaron a lo largo y a lo ancho del país en nombre del peronismo para estas elecciones".

"Al mismo tiempo, con el objetivo de contextualizar los comicios del pasado domingo, de manera tal que permitan leer correctamente el resultado de las mismas; y para aportar nuestra visión sobre lo que viene y lo que hay que hacer; quiero compartir algunas reflexiones, observaciones y datos", sentenció.

En relación con la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires, la expresidenta cuestionó el desdoblamiento de las elecciones por parte del gobernador Axel Kicillof y aseguró que "ese 14 de abril, en la misma publicación en la que advertía lo que consideraba un error político, también sostuve con mayúsculas: 'Dios quiera que me equivoque'. Lo hice de corazón y por un motivo muy sencillo: 'No me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones'; como también se lo dije personalmente al Gobernador".