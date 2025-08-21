Pablo Toviggino cruzó a Sturzenegger por las SAD: "La discusión está cerrada" El tesorero de la AFA le recordó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado que "los clubes son y eligen ser asociaciones civiles". El funcionario había respaldado el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas tras los incidentes en Independiente - U de Chile. Por







Pablo Toviggino / Federico Sturzenegger

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, volvió a cruzar al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, luego de que éste se pronunciara a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas en relación a los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda.

"Me parece que te has olvidado que la discusión de las SAD está cerrada. Los Clubes son y eligen ser Asociaciones Civiles. Justamente el punto final lo puso la Justicia, a la cual deberás darle respuesta sobre la falsificación de instrumentos públicos. Si, de aquellos papeles que llevabas con tu carry on orgásmica !!! Seguís perdido en el bosque, Lobito de Dientes de Goma!!!", escribió el dirigente cercano a Claudio "Chiqui" Tapia en la red social X.

"Antes de hablar, sería bueno que te asesoren bien y no cometas los mismo errores que tus compañeritos de gabinete. Deseo para vos y ellos, pronto tengan novedades !!! En Fin …", agregó Toviggino.

toviggino El anterior cruce entre Toviggino y Sturzenegger El 28 de julio, el funcionario del Gobierno cuestionó el régimen previsional que beneficia a los clubes de fútbol. Horas después, el dirigente respondió con dureza desde su cuenta de X, acusando al Sturzenegger de formar parte del "peor Gobierno de la historia", "vivir del Estado" y de ser “casta pura”.

“El fútbol argentino es la Argentina en sí. Es un motor indispensable social y económicamente para el sustento de millones de compatriotas”, afirmó Toviggino en su mensaje. Atribuyó al gobierno de Javier Milei un “atropello sistemático” a sectores productivos, y acusó a sus funcionarios de “mentir sobre la macroeconomía” mientras “destruyen la industria, las pymes y las economías regionales”.