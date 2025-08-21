21 de agosto de 2025 Inicio
Pablo Toviggino cruzó a Sturzenegger por las SAD: "La discusión está cerrada"

El tesorero de la AFA le recordó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado que "los clubes son y eligen ser asociaciones civiles". El funcionario había respaldado el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas tras los incidentes en Independiente - U de Chile.

Pablo Toviggino / Federico Sturzenegger

Pablo Toviggino / Federico Sturzenegger

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, volvió a cruzar al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, luego de que éste se pronunciara a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas en relación a los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda.

Macri y Noboa dialogaron sobre prioridades compartidas especialmente en temas de seguridad.
"Me parece que te has olvidado que la discusión de las SAD está cerrada. Los Clubes son y eligen ser Asociaciones Civiles. Justamente el punto final lo puso la Justicia, a la cual deberás darle respuesta sobre la falsificación de instrumentos públicos. Si, de aquellos papeles que llevabas con tu carry on orgásmica !!! Seguís perdido en el bosque, Lobito de Dientes de Goma!!!", escribió el dirigente cercano a Claudio "Chiqui" Tapia en la red social X.

"Antes de hablar, sería bueno que te asesoren bien y no cometas los mismo errores que tus compañeritos de gabinete. Deseo para vos y ellos, pronto tengan novedades !!! En Fin …", agregó Toviggino.

El anterior cruce entre Toviggino y Sturzenegger

El 28 de julio, el funcionario del Gobierno cuestionó el régimen previsional que beneficia a los clubes de fútbol. Horas después, el dirigente respondió con dureza desde su cuenta de X, acusando al Sturzenegger de formar parte del "peor Gobierno de la historia", "vivir del Estado" y de ser “casta pura”.

“El fútbol argentino es la Argentina en sí. Es un motor indispensable social y económicamente para el sustento de millones de compatriotas”, afirmó Toviggino en su mensaje. Atribuyó al gobierno de Javier Milei un “atropello sistemático” a sectores productivos, y acusó a sus funcionarios de “mentir sobre la macroeconomía” mientras “destruyen la industria, las pymes y las economías regionales”.

En otro tramo, Toviggino apuntó de forma personal contra Sturzenegger por su rol como funcionario en distintos gobiernos: “¿De qué viviste los últimos 25 años? Secretario de Política Económica de De la Rúa en 2001, luciéndote con el ‘megacanje’. Después presidente del Banco Ciudad, diputado, titular del BCRA y ahora ministro motosierra”.

“Los únicos generadores de violencia son ustedes, los ministros apodados ‘Carmelitas Descalzas’”, escribió Toviggino al cierre de su publicación.

