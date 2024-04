Pablo Moyano aseguró que la paritaria de Camioneros "rompió el techo" que impuso el FMI

En tal sentido, el líder del gremio que nuclea a los choferes y trabajadores del rubro expuso que el organismo mundial de crédito le impuso un límite a la gestión de Javier Milei: "Fue un aumento importante, que rompió el techo que había impuesto el FMI, que era del 9 al 12%".

Por otra parte, durante la entrevista en AM 750, Moyano apuntó contra la iniciativa de La Libertad Avanza de realizar una reforma laboral: "No podemos permitir que los trabajadores no cobren indemnizaciones y que se la tengan que pagar ellos mismos. Además, limita el derecho a huelga y amplía los periodos de prueba. Eso no es negociable. Es regresiva y represiva si llevas adelante una medida de fuerza".

Qué dijo Pablo Moyano sobre Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner reaparecerá este sábado en Quilmes, durante la inauguración de un microestadio que llevará el nombre de Néstor Kirchner. Pablo Moyano fue invitado al acto y aprovechó para elogiar a la exmandataria: "Siempre hay expectativa por el análisis político y económico que va a hacer. Nadie puede poner en duda la capacidad de oratoria que tiene y el análisis que ha hecho en estos cinco meses de Gobierno”.