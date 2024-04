La CGT criticó la cadena nacional de Javier Milei y habló de "lo que le falta contar al Gobierno"

La central obrera analizó los dichos del jefe de Estado en la cadena nacional que realizó el pasado lunes para celebrar el superávit fiscal conseguido por la gestión libertaria.

"El Gobierno anuncia la vuelta del superávit fiscal y comercial con acumulación de reservas. Habla de supuestos ´superávits gemelos´ cuando, analizando los datos completos, debiéramos hablar de ´deudas gemelas´, explicando el mecanismo oculto de cómo se lograron", se quejó la organización conducida por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña.

LO QUE LE FALTA CONTAR AL GOBIERNO NACIONAL



Ante las expresiones por Cadena Nacional de Radio y Televisión que llevara delante el presidente de la Nación anoche donde se refiriera al denominado Superávit Fiscal, la CGT debe exponer algunas consideraciones al respecto.… pic.twitter.com/0HesVlycTs — CGT (@cgtoficialok) April 23, 2024

En ese sentido, la Confederación General del Trabajo enumeró las distintas incidencias que llevaron a “celebrar” el superávit a Milei, entre los que contempló la licuación de los ingresos de los jubilados; las deudas con las provincias y las empresas de energía y gas; el desfinanciamiento de la Educación Pública; la interrupción de la obra pública; la recesión; y la postergación de pagos de importaciones.

En conclusión, el gremio puntualizó que estos números se logran: “Se hace a expensas de un fuerte ajuste social sin tener como norte la inversión productiva y la generación de empleo".

El elogio de Javier Milei a Luis Caputo y su equipo económico: "Corrieron hacia el fuego para intentar ayudar a sus compatriotas"

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, el presidente Javier Milei felicitó en cadena nacional a su ministro de Economía Luis Caputo, al presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, y a su equipo económico por el ajuste que impulsaron con el cual alcanzaron un supuesto superávit fiscal del 0,2% en el primer trimestre del año.

"Quiero cerrar estas palabras destacando la enorme tarea que está llevando adelante nuestro equipo económico, liderado por Luis Caputo y Santiago Bausilli, que teniendo todo en contra, decidieron poner el pecho para intentar sacar este país adelante, motivados únicamente por el patriotismo de saber que las decisiones las toman los que dicen presente", expresó el mandatario en el cierre de su discurso.

"Estos hombres que tengo a mi lado, estos patriotas, que tenían un país prendido fuego por delante, no sólo no le dieron la espalda, sino que corrieron hacia el fuego para intentar ayudar a sus compatriotas. Mientras otros huían ellos corrieron hacia el fuego. Mi gratitud y reconocimiento para ellos", agregó Milei.

Por último, el Presidente agradeció "el esfuerzo heroico de la mayoría de los argentinos que están sufriendo, pero que saben que este es el único camino posible si queremos un futuro mejor para nuestros hijos".

"No hay día que pase que no me asombre a mi, y a todos los que me acompañan, la entereza con la que los argentinos están enfrentando este desafío. No hay alternativa mas que rendirse a los pies de un pueblo que ha decidido abandonar la esclavitud y emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida. Con el compromiso de que quienes formamos parte de este gobierno vamos a dejar la vida para sacar este país del infierno que hemos recibido: muchas gracias", manifestó Milei para luego cerrar con un: "que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen".

Tras la cadena nacional de Javier Milei, se escucharon los cacerolazos en distintos puntos del AMBA

Mientras el presidente Javier Milei llevaba a cabo su cadena nacional, en distintos puntos del Área Metropolitana se sintieron diversos cacerolazos en contra del ajuste del Gobierno.

Inmediatamente empezó la cadena nacional de Javier Milei, en diferentes puntos de Buenos Aires se comenzaron a escuchar los cacerolazos y estos se viralizaron en redes sociales. Con esto, la población continuó mostrándose en contra de los ajustes del gobierno nacional y de los aumentos en los productos básicos.

Además, el martes 23 de abril se llevará a cabo la marcha por la universidad pública, por lo que se siguen sumando aspectos que generan hartazgo en los argentinos. Así, se pudieron observar cacerolazos en Avellaneda, Belgrano, Lugano, Palermo, Olivos, San Telmo o Villa Crespo, entre otros.

De esta manera, se siguió calentando el clima en la previa a la marcha y el Gobierno continúa sumando polémicas tras poco más de cuatro meses en el poder.