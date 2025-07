Oscar Zago advirtió que el Gobierno "no tiene los votos" para blindar los vetos en el Congreso

“El Gobierno tiene que volver a sentarse a la mesa de discusión, buscar consensos y trabajar mucho si quiere bloquear el veto”, agregó Zago en referencia a la chance de que el Congreso avance con leyes que luego sean objetadas por el jefe de Estado.

En este marco, el legislador reconoció que la situación, y la falta de diálogo con los gobernadores, es "delicada" y que muchos de ellos se sienten desatendidos: “Tienen problemas serios, en algunas provincias no hay fondos para pagar sueldos, y eso hace todo más difícil. Con menos diálogo no se consiguen las cosas”, sostuvo. Y fue enfático: “Hay que volver al respeto, a la conversación. Sin eso, va a ser muy complicado”.

Finalmente, al referirse a los recientes dichos del presidente Javier Milei, quien llamó “perversos” a los gobernadores, Zago fue categórico: “Así no se van a conseguir los votos. No es el camino. Hay que bajar un cambio y recuperar los consensos. Si no hay respeto, no hay diálogo, y sin diálogo no hay soluciones”.