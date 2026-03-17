Villa Urquiza: La Ciudad avanza con la construcción del paso bajo nivel de Avenida Álvarez Tomas

Este miércoles, 18 de marzo, se cerrará el cruce a nivel de Av. Álvarez Thomas y vías del ferrocarril Mitre – ramal J. L. Suárez para avanzar con la obra. Como alternativa, se abrirá un paso a nivel provisorio sobre la calle Miller.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad continúa con el plan de obras para mejorar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito a través de diferentes acciones que benefician a todos los que viven en el territorio porteño o circulan por él. En ese marco, la empresa Autopistas Urbanas (AUSA) avanza con la construcción de un nuevo paso bajo nivel en Av. Álvarez Thomas y vías del ferrocarril Mitre – ramal J. L. Suárez, en el barrio de Villa Urquiza, de la Comuna 12, donde mañana, miércoles 18 de marzo, a las 23 horas, se cerrará el cruce a nivel allí ubicado.

Como alternativa, en la mañana del día jueves, 19 de marzo, se abrirá un paso a nivel provisorio que fue construido a 200 metros, sobre la calle Miller. Su calzada contará con dos carriles de circulación, será mano única hacia Av. General Paz y estará habilitado el tiempo que dure la obra para asegurar la conectividad entre ambos lados de la vía.

Ante este cambio, todo el tránsito que circule por Álvarez Thomas para cruzar las vías, tanto liviano como pesado, deberá desviarse por Av. Olazábal - Miller – Pedro Rivera – Galván. El tránsito liviano también podrá optar por desviarse a través de Av. Monroe y cruzar las vías por el paso bajo nivel Pacheco, que fue construido en 2013 con una altura libre de paso de 2,80 metros, con el objetivo de descomprimir de autos y motos la avenida Álvarez Thomas.

Además, para permitir una mejor circulación del tránsito, la calle Pedro Rivera, que entre Miller y Galván es doble mano, pasará a ser sentido único hacia Galván. También se prohibirá el estacionamiento en los siguientes tramos de arterias:

El proyecto consiste en construir un Paso Bajo Nivel sobre Av. Álvarez Thomas, entre Monroe y Pedro Rivera, con una longitud de 255 metros, que cruce por debajo las vías del tren, con dos carriles de circulación que tendrán mano única hacia el Norte (hacia Av. Gral. Paz). La intervención, que abarcará unos 10.600 m2, se estima que beneficiará a más de 29 mil personas y favorecerá la circulación de unos 18.000 vehículos diarios.

El objetivo es eliminar el cruce a nivel existente, agilizando así el tránsito como consecuencia de la eliminación de los tiempos de barrera baja, lo que también impacta positivamente en el medio ambiente. Además, se eliminará el riesgo de accidentes con el tren, mejorando considerablemente la seguridad vial, tanto para automovilistas como para peatones y permite aumentar la frecuencia ferroviaria.

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En la salida del túnel, pasando la calle Cullen, la calzada se ensanchará hasta alcanzar los 4 carriles de circulación, para canalizar el tránsito a través de 2 carriles que se desvían por Galván a la derecha y los otros 2 carriles continúan derecho por Av. Álvarez Thomas.

Para los peatones y el cruce de personas con movilidad reducida, se emplazarán pasarelas peatonales bajo nivel de cada lado de la calzada, con escaleras y rampas para el acceso de personas con movilidad reducida. En los laterales del paso bajo nivel se construirán calles de convivencia para el acceso de los frentistas a sus viviendas y comercios, completándose los trabajos con una puesta en valor general del espacio público que revitalizará el sector mediante nuevas veredas, renovado mobiliario urbano y trabajos de forestación.

Para mejorar las condiciones de seguridad, se instalarán cámaras de monitoreo y se incorporará mayor iluminación, utilizando tecnología LED, que permitirá un considerable ahorro energético. En cuanto al sistema hidráulico, se prevé una readecuación general del mismo y la instalación de una estación de bombeo dotada de grupo electrógeno, que permitirá su funcionamiento ante cortes de energía eléctrica.