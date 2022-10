Nueva toma en el Colegio Nacional de Buenos Aires: piden la salida de la rectora

El Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (CENBA) decidió volver a tomar las instalaciones de la institución para manifestarse en contra de la gestión de la actual rectora, Valeria Bergman , y pedir que no se postule a la elección de 2023. La medida se extenderá durante martes y miércoles.

Entre los motivos para cuestionar a Bergman, señalan que "la situación edilicia no da para más" ya que "se caen techos, ventiladores y ventanas", además de criticar la falta de transparencia debido a que "durante cuatro años no se realizó ningún concurso docente y no habría intención de hacerlo".

Por otra parte, apuntaron que "el CER, órgano crucial para el correcto funcionamiento democrático del Colegio, pierde efectividad a medida que la rectora patea las sesiones, modifica los temarios y no firma los proyectos aprobados".

Tomas de escuelas: el Gobierno porteño denunció penalmente a 366 padres

Tras la larga disputa por la toma de los colegios por parte de los alumnos de los colegios porteños, el Gobierno de la Ciudad denunció penalmente a 366 padres por daños y prejuicios.

Según se informó en un comunicado, el Ministerio de Educación porteño envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires "un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas".

En total, se denunciaron a 366 "adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado" de las tomas a colegios secundarios a través de 25 denuncias penales. Al mismo tiempo, se detalló que "están en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85".

Por su parte, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, consideró que su obligación "como adultos" es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, "pero entiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad".