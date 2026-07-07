Crisis económica: casi un 20% no pagó las expensas durante el 2026

Los administradores de consorcios advierten que el atraso continúa muy por encima de los registros históricos y sigue complicando las finanzas de los edificios.

El porcentaje de propietarios con deudas de expensas alcanzó al 17% durante 2026 , según un informe de la plataforma de gestión Octavo Piso. Casi uno de cada cinco departamentos mantiene pagos pendientes, una situación que obliga a muchas administraciones a reorganizar gastos y postergar trabajos de mantenimiento.

Los datos corresponden a un relevamiento del sector de administración de consorcios, que muestra que el incumplimiento comenzó a moderarse tras los picos registrados en los últimos meses. Sin embargo, el indicador todavía permanece por encima de los niveles considerados normales antes del deterioro del poder adquisitivo y del fuerte incremento de los costos de mantenimiento.

Desde el sector sostienen que la desaceleración de la inflación y una mayor previsibilidad de los ingresos permitieron que parte de los propietarios regularizara sus deudas. Aun así, r emarcan que muchas familias siguen priorizando otros gastos esenciales y dejan las expensas para más adelante, especialmente cuando enfrentan aumentos simultáneos en servicios, impuestos y cuotas de créditos.

La persistencia de la morosidad impacta de manera directa en el funcionamiento de los edificios. Con menos recursos disponibles, los consorcios suelen diferir reparaciones, limitar obras de mantenimiento y administrar con mayor cautela los fondos destinados a servicios comunes, lo que puede afectar la conservación de las propiedades.

En ese contexto, los administradores coinciden en que, si bien la reducción de la mora representa una señal positiva, todavía no alcanza para hablar de una normalización. El desafío, aseguran, será consolidar esa tendencia en los próximos meses para que los niveles de incumplimiento regresen a los valores habituales del mercado .

Caída del turismo: preocupación por las bajas reservas en la Costa Atlántica para las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno ya comenzaron en varias de las provincias más populosas del país, como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. Sin embargo, el inicio del receso invernal no ha traído el alivio esperado para los destinos de la Costa Atlántica bonaerense. Los referentes del sector turístico coinciden en un diagnóstico preocupante: el nivel de reservas es prácticamente nulo en algunas localidades costeras.

Carlos Corda, presidente de la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica de Villa Gesell (CEHG), dialogó este lunes con Mañanas Argentinas por C5N y brindó un panorama detallado de cómo golpea la crisis económica a la actividad turística de la región.

Consultado sobre las expectativas y el estado de las reservas para las próximas semanas, Corda no ocultó su preocupación y apuntó directamente al contexto socioeconómico que atraviesa la Argentina. "La nuestra es una cámara hotelera y gastronómica y viene muy floja, como se podía esperar, el contexto nacional este no ayuda al turismo en estas circunstancias", señaló el dirigente empresarial.

Según explicó, la tendencia a la baja no es una novedad absoluta, sino un proceso que se viene profundizando en el último tiempo: "En realidad, ya después de la pandemia empezó a decaer un poco o bastante las temporadas de invierno y bueno, y obviamente en estos dos últimos años se agravó por la situación económica del país".

Corda también hizo hincapié en una distinción fundamental que suele pasarse por alto al analizar el éxito de una temporada: la diferencia entre el nivel de ocupación y la ganancia real de los comercios. Al recordar lo sucedido en el último verano, advirtió que sostener los números de visitantes no siempre se traduce en un negocio viable.