El Gobierno designó a un nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología Se trata de Ricardo Crespo, economista e investigador del CONICET, quien asumirá la subsecretaría en reemplazo de César Lencina, que dejó el cargo tras poco más de un mes en la función pública y cuestionó duramente a la secretaria del área, Adriana Baravalle. Por Agregar C5N en









Crespo es investigador del Conicet y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Mejorada con IA

El Gobierno anunció la designación del economista Ricardo Fernando Crespo como nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, la cartera que lidera Adriana Baravalle, con el fin de cubrir el puesto que dejó vacante César Óscar Lencina, quien renunció en medio de denuncias por maltratos. Crespo asume la conducción de un área estratégica que tiene bajo su órbita a organismos clave del sistema científico nacional, como el CONICET y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

A través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se oficializó la incorporación del nuevo funcionario tras la renuncia de César Óscar Lencina, un comodoro de la Fuerza Aérea que había asumido el cargo a finales de septiembre y permaneció poco más de un mes en la gestión.

En su carta de renuncia dirigida a Baravalle y con copia a la Jefatura de Gabinete, el exsubsecretario justificó su salida denunciando "dificultades persistentes", falta de comunicación eficiente y carencia de soporte institucional para el desarrollo de sus tareas. Asimismo, Lencina acusó la existencia de situaciones de "destrato y desconsideración hacia el personal" por parte de la conducción de la secretaría.

Lencina, en su carta de renuncia, denunció falta de respaldo institucional y situaciones de "destrato y desconsideración" hacia el personal por parte de la secretaria del área, Adriana Baravalle. El nuevo subsecretario cuenta con una vasta trayectoria en el ámbito académico, universitario y de la investigación científica. Crespo es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam. Además, es investigador del CONICET, integrante de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y se desempeñó previamente como vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos en la Universidad Austral.

Este movimiento representa un nuevo recambio en la estructura del área de Ciencia y Tecnología, la cual ya había registrado modificaciones significativas cuando Adriana Baravalle asumió la secretaría en agosto en reemplazo de Darío Genua. Dicha reorganización institucional se enmarcó a su vez en el traspaso del área hacia la órbita de la Jefatura de Gabinete encabezada por Santilli. Con la llegada de Crespo, el Ejecutivo busca dar estabilidad y continuidad a la gestión del desarrollo científico e innovación del país.

Es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam. Mejorada con IA