Nancy Pazos: "Milei en la Rural demostró para quién gobierna"

Nancy Pazos aseguró que el mercado no tiene confianza en Milei.

En el programa Inteligencia Artesanal , en C5N , la periodista resaltó: "Con la decisión de bajar retenciones y con lo que manifestó, dejó claro para quién gobierna. Está claro que no gobierna para los jubilados, porque va a vetar y va a mandar al Congreso a sostener el veto", opinó Pazos.

Agregó: "Milei gobierna para los ricos. Si sos pobre te sospecha. Como hizo cuando habló de no dar más los remedios gratis porque el tafirol se les daba a las familias".

En este sentido, analizó que el mercado no le cree al mandatario, y por eso la corrida del dólar de las últimas horas: " Es el riesgo Milei el mercado está viendo el riesgo Milei. Ni más ni menos. Es que el Gobierno no puede negociar, no puede ir para adelante, que para hacer todo lo que quiere hacer va a tener que hacer una reforma constitucional".

En este sentido, subrayó que "al Presidente la Constitución le queda chica, no le queda, no le calza, no lo contiene". Aconsejó al libertario que "sea sensato" y que diga que "quiere cambiar y reformar el sistema político argentino". Finalmente, lo caracterizó por sus desplantes: "Se cree un emperador".