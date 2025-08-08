Nancy Pazos: "Milei está exigiendo al Congreso que legisle a su antojo" La conductora apuntó al mandatario por sus críticas al trabajo legislativo y la idea de intervenir en la división de poderes. Por







La conductora criticó la idea de intervención del mandatario en la división de poderes. C5N

En el inicio de su programa Inteligencia Artesanal, la periodista Nancy Pazos analizó el discurso de Javier Milei en su mensaje en cadena nacional, este jueves, donde apuntó a los legisladores que aprueban leyes que desequilibrarían el "superávit fiscal" que él defiende. "Milei está exigiendo al Congreso que legisle a su antojo", aseguró.

"Está contando las cosas realmente al revés. Esta Constitución no le queda bien", recalcó.

Agregó: "Milei está queriendo por decreto ordenarle cosas a los legisladores. Pretende que los legisladores legislen a su imagen y semejanza", definió la conductora.

Pazos insistió en el posible "veto previo a las leyes", y el desafío de Milei a los legisladores que no se ajusten a sus ideas: "Es increíble. Milei está queriendo ordenar la actividad del Congreso. Le exige que legisle a su antojo".

Recordó que e libertario quiere que la oposición diga de dónde salen los fondos, por ejemplo, para financiar al Hospital Garrahan, y subrayó: "No es así señor Presidente, este es un sistema constitucionalista, republicano, con división de poderes... Usted le sacó un montó de impuestos a los ricos, o sea que sabe de dónde puede sacar la plata".