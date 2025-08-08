Nancy Pazos: "Milei está exigiendo al Congreso que legisle a su antojo"

En el inicio de su programa Inteligencia Artesanal, la periodista Nancy Pazos analizó el discurso de Javier Milei en su mensaje en cadena nacional, este jueves, donde apuntó a los legisladores que aprueban leyes que desequilibrarían el "superávit fiscal" que él defiende. "Milei está exigiendo al Congreso que legisle a su antojo", aseguró.
"Está contando las cosas realmente al revés. Esta Constitución no le queda bien", recalcó.
Agregó: "Milei está queriendo por decreto ordenarle cosas a los legisladores. Pretende que los legisladores legislen a su imagen y semejanza", definió la conductora.
Pazos insistió en el posible "veto previo a las leyes", y el desafío de Milei a los legisladores que no se ajusten a sus ideas: "Es increíble. Milei está queriendo ordenar la actividad del Congreso. Le exige que legisle a su antojo".
Recordó que e libertario quiere que la oposición diga de dónde salen los fondos, por ejemplo, para financiar al Hospital Garrahan, y subrayó: "No es así señor Presidente, este es un sistema constitucionalista, republicano, con división de poderes... Usted le sacó un montó de impuestos a los ricos, o sea que sabe de dónde puede sacar la plata".
Finalmente definió como "goleada, paliza" la media sanción en Diputados, este miércoles, a la declaración de emergencia en pediatría, y de las residencias nacionales en Salud, que se aprobó con más de dos tercios de los votos de la Cámara baja.